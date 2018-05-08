"Siber Vatan" projesi hayata geçiyor

Bu kapsamda BAKKA koordinasyonunda Zonguldak, Karabük ve Bartın illerini kapsayacak “Siber Vatan” adlı Siber Güvenlik Uzmanı Yetiştirme Projesi başlatılması için ilk olarak Karabük ilinde görüşmeler yapıldı. BAKKA Genel Sekreter Vekili Elif Acar, beraberinde Karabük Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Sakin Eren ve Bilgi İşlem Sorumlusu Muhammet Temli ile birlikte Karabük Valisi Kemal Çeber, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat ve Karabük İl Milli Eğitim Müdürü Ali Köse’yi ziyaret ederek proje ve uygulama süreçleri hakkında ayrıntılı bilgi sundu.

Görüşmeler sonrası 17 Mayıs 2018 Perşembe günü saat 14:00’da Karabük Valiliğinde Siber Vatan Projesi Protokol İmzalama Töreni düzenlenmesine karar verildi. BAKKA Genel Sekreter Vekili Acar, standart dışı bir program olarak uygulanacak projenin bölgemizin, ülkemizin ve dünyanın ihtiyaç duyduğu yeni nesil siber güvenlik uzmanlarının yetiştirilmesini sağlayacağını vurgulayarak, uygulama sürecinin ilk aşaması “eğiticilerin eğitimi” olan proje hakkında önümüzdeki günlerde daha ayrıntılı açıklamalar yapılacaklarını ifade etti.