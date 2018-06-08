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08 Haziran 2018 21:36

Sıcak asfalt çalışmaları devam ediyor

Karabük İl Özel İdaresi tarafından köy yollarında başlatılan sıcak asfalt çalışmaları devam ediyor.

Sıcak asfalt çalışmaları devam ediyor

08 Haziran 2018 21:36


Bulak Köyü’nde devam eden sıcak asfalt çalışmalarını yakından takip eden İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, Jeoloji Mühendisi Büşra Tuncer ve asfalt formeni Ali Coşkun’dan bilgiler aldı.


Bu yıl ilk defa sıcak asfalt çalışmasına başlanıldığını belirten Uzun, “Bulak köyünde asfalt çalışmalarımız devam ediyor. Meclis üyelerimiz birlikte çalışmaları yerinde inceledik. Şuan için çalışmalarda bir sorun yok. Köylerde yaşayan hemşehrilerimizi sıcak asfalt ile buluşturmak için çalışıyoruz. İmkanlarımız ve şartlar uygun olur sezonda iyi geçerse güzel işler gerçekleştireceğiz. Çalışmalarımızda bizlere destek veren herkese teşekkür ederiz” diye konuştu.




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