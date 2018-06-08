Sıcak asfalt çalışmaları devam ediyor

Bulak Köyü’nde devam eden sıcak asfalt çalışmalarını yakından takip eden İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, Jeoloji Mühendisi Büşra Tuncer ve asfalt formeni Ali Coşkun’dan bilgiler aldı.

Bu yıl ilk defa sıcak asfalt çalışmasına başlanıldığını belirten Uzun, “Bulak köyünde asfalt çalışmalarımız devam ediyor. Meclis üyelerimiz birlikte çalışmaları yerinde inceledik. Şuan için çalışmalarda bir sorun yok. Köylerde yaşayan hemşehrilerimizi sıcak asfalt ile buluşturmak için çalışıyoruz. İmkanlarımız ve şartlar uygun olur sezonda iyi geçerse güzel işler gerçekleştireceğiz. Çalışmalarımızda bizlere destek veren herkese teşekkür ederiz” diye konuştu.