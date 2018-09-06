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06 Eylül 2018 02:55

Şiddetli yağışlar yolları dere yatağına çevirdi

Karabük ve Safranbolu’da gece yarısı aniden bastıran ve 15 dakika etkili olan yağışlar sonrası yollar adeta dere yatağına döndü.

Şiddetli yağışlar yolları dere yatağına çevirdi

06 Eylül 2018 02:55


Şiddetli gürültüsü ile birlikte aniden bastıran şiddetli yağış Safranbolu’da yolları dere yatağına çevirirken, bazı sitelerin girişlerini ise adeta göle döndü. 15 dakika boyunca etkili şiddetli yağış sonrası Safranbolu’da metrekareye 20 kilogram yağış düşerken, Karabük merkez de ise metrekareye 11 kilogram yağış düştü. Yağışın en çok etkilediği Safranbolu’da kaldırım duvarları adeta şelale görüntüsüne büründü. Karabük - Safranbolu karayolu ile Karabük - Kastamonu yolunda su birikintileri sonucu bazı araçlar geçmekte güçlük çekti.


Meteoroloji yetkilileri yağışların hafta sonuna kadar devam edeceğinden vatandaşların olası sel ve su baskınlarına karşı duyarlı olmaları noktasında uyardı.




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