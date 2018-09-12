‘Silindirle sıkıştırılmış beton yol' ile yolların ömrü uzuyor

Karabük'te ülke için yeni olan ve dayanıklılık konusunda daha güçlü ve yerli malzeme ile gerçekleştirilen silindirle sıkıştırılmış beton ile gerçekleştirilen yollar ile ilgili tanıtım toplantısı yapıldı.

Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya Vali Kemal Çeber, Vali Yardımcısı Abdulhalim Can, Kaymakamlar, İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, İl Genel Meclis üyeleri, THBB Genel Sekreteri Aslı Özbora Tarhan, THBB KGS İktisat İşletme Direktörü Selçuk Uçar ve Yılmaz Beton Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz katıldı.

'Silindirle Sıkıştırılmış Beton Yol' ile ilgili olarak THBB Genel Sekreteri Aslı Özbora Tarhan ve THBB KGS İktisat İşletme Direktörü Selçuk Uçar sunumlar eşliğinde asfalt ile beton yol arasındaki farklar hakkında Vali Çeber ve katılımcılara bilgi verdiler