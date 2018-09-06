Similium ile biyolojik mücadele başarılı geçti

Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan saha çalışmaları ve bilimsel çalışmalar sonucunda yaz aylarında en çok problem yaratan similium türü sinekler olduğu tespit edilerek, üreme alanı olan kanallar, rögarlar, aktif ve pasif yeşil alanlar, bataklık, sulak alanlar ve derelerde yoğun bir şekilde ilaçlama programı yapıldı.

Biyolojik mücadelede dünya üzerinde Similium mücadele programlarında kullanılan tek ürün olan, çevreye herhangi bir zararı olmayan sadece hedef Similium türü üzerinde etkili, aktif maddesi Avrupa Birliği Biyosidal direktifinde onaylı ilaç kullanıldı.

Karabük Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerinin havaların ısınmasıyla birlikte üremeye başlayan larva ve yumurtaların canlanmasını önlemek amacıyla yaz aylarında başlattığı çevresel ilaçlama hizmeti sayesinde vatandaşlar yaz aylarını rahat bir şekilde geçirmiş oldu. Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, “Yapılan ilaçlama çalışmaları sonucunda bu alanda halkımızın şikâyetleri asgari düzeyde olmuş, Similium ile biyolojik mücadele başarılı geçmiştir. Bundan sonraki yıllarda da bu faaliyetler, daha da geliştirilerek devam edecektir. Veteriner İşleri Müdürlüğümüzün program dahilinde haşere ve sineklere karşı mücadelesi devam etmektedir ” ifadelerini kullandı.