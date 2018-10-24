Şirin Ok'un arkadaşlarından duygulandıran davranış

Karabük Kredi Yurtlar Kurumu'nda (KYK) kalan kız öğrenciler 1 hafta önce otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden Şirin Ok'un ailesine kazandıkları kupaları hediye ederek arkadaşlarını unutmadıklarını gösterdiler.

Geçtiğimiz hafta Karabük-Kastamonu yolu 100. Yıl mevkiinde yaşlı çiftin kullandığı otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Şirin Ok'un arkadaşları ailesine duygulandıran davranışta bulundu. KYK'da kalan kız öğrenciler İl Masa Tenisi ve İl Satranç Şampiyonluklarında elde ettikleri kupaları ve madalyaları Şirin Ok için ailesine teslim ettiler.