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12 Haziran 2018 11:44

Site girişine dökülen hafriyat nedeniyle araçlar mahsur kaldı

Safranbolu’da bir apartman sitesinin girişine dökülen hafriyat nedeniyle 12 araç site içerisinde mahsur kaldı.

Site girişine dökülen hafriyat nedeniyle araçlar mahsur kaldı

12 Haziran 2018 11:44


Bağlarbaşı Mahallesi’nde bulunan bir apartman sitesinin girişine dökülen hafriyattan dolayı site içerisinde bulunan araçlar giriş çıkış yapamıyor. Sitenin yanında bulunan bir arazinin satışı yapıldıktan sonra, site’nin girişi, satın alan kişi tarafından özel mülk diye hafriyatla kapatıldı. Dökülen hafriyat dolayısıyla apartman sakinleri, araçlarıyla giriş çıkış yapamadıkları için polisi arayıp şikayetçi oldular. 2005 yılından beri kullanılan yolun belediye tarafından açılmadığını belirten apartman sakinleri 1.5-2 yıldır dilekçe verdiklerini, herhangi bir cevap alamadıklarını söylediler.




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