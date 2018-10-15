Şoförler ve Otomobilciler Odası'ndan açıklama

Yapılan açıklamada, “Şehrimizde yer alan Üniversitemizde öğrenim gören öğrencilerimizin konaklamış olduğu Devlet Yurtlarından Üniversitemize ulaşımlarının sağlanması için İl Trafik Komisyonumuzun Kararı ile Karabük Belediyesinin belirlediği şartlar ve güzergahlar üzerinden ihale edilen ve yüksek maliyetler ödeyerek İşletmeciliğinin yüklenildiği halk otobüsü hatlarımızın ve yine Üniversitemiz öğrencilerinin talepleri doğrultusunda işletmecilerimizin borç yükü altına girerek yenilenen bölge minibüslerinin Üniversite Rektörlüğünün fevri kararı ile Kampüs içi girişleri 15 Ekim 2018 günü yasaklanmış ve bölgede hizmet veren toplu ulaşım hizmeti veren işletmecilerimizin mağduriyet yaşamalarına sebep olmuşlardır” denildi.

Kredi ve Yurtlar Kurumlarında ve mahallelerde ikamet eden öğrencilerin üniversite içi ulaşımlarının aksatılmadan yürütüldüğü ve herhangi bir sorunun yaşanmadığı bir anda, kampüs içi kapı arası ücretsiz hizmetin bile sağlandığı bir ortamda rektörlüğün kendi içerisinde ve ağır şartlarda ihale açarak kampüs içi ulaşımı şehir dışından bir firmaya vermesi, özel yurtların servis araçlarının kampüs içi giriş çıkışlarına izin verilmesi, yüksek maliyetlerle işletmeciliği alınan hatlar üzerinde olumsuz koşulların oluşmasına sebep olduğu belirtildi.

Ayrıca meydana gelen bu durum karşısında Karabük Valiliği ,Karabük Belediyesi ve Kredi Yurtlar Kurumu Müdürlüğü'ne yapılan müracaatların doğrultusunda olumsuz bir netice alınması halinde yine anılan kurum ve müdürlüklerle istişarelerde bulunularak belirli sürede hizmet akdi için ciddi rakamlar ödeyen İşletmecilerin ihale şartlarına uymayan ve etik olmayan bu uygulama ile mağdur olmalarının ortadan kaldırılması için yasal İşlem ve sürecin başlatılacağı ifade edildi.