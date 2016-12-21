Karabük’te, hayvan barınağında yaşayan kedi ve köpekler, dondurucu soğuğun etkisinden elektrikli sobalarla korunuyor.

Karabük Belediyesine ait hayvan barınağında koruma altında bulunan ve hava sıcaklığının sıfırın altında eksi 10 derece düşmesi nedeniyle zor anlar yaşayan hayvanlar için çeşitli tedbirler alındı. Barınakta yaşayan kedi ve köpekler, dondurucu soğuğun etkisinden elektrikli sobalarla korunuyor.

Karabük-Yenice yolu üzerinde bulunan Karabük Belediyesine ait hayvan barınağında kedi ve köpeklerin, 24 saat boyunca çalışan ısıtıcılarla soğuktan korunması sağlandı.

Tente ile kapatılan bölümlerde yaşayan hayvanlara günde 3 defa yemek hizmeti verilirken, hayvanların ısıtıcıların yanından ayrılmadığı gözlendi.