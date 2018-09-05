Sözen, “Bütçe dışı uygulamaların karşısındayız”

Meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleşen toplantı İl Özel İdaresi Meclis Toplantı Salonunda yapıldı. Açılış konuşmasını yapan Sözen, yoğun bir çalışma temposu içinde olduklarını belirterek, “Bugünlerde 2018 yılı mali programı ve KÖYDES projelerini eksiksiz hayata geçirmek ve milletimizin hizmetine sunmak için gayret sarf ediyor, diğer taraftan köylerimizin nüfusunun 3-4 kat arttığını göz önünde bulundurarak vatandaşlarımızın kırsalda kısa süreli de olsa herhangi bir mağduriyet yaşamaması için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz” dedi.

“İl Genel Meclisimiz karar organıdır, uygulayıcısı idaredir”

“İl Genel Meclisimiz İl Özel İdaremizin karar organıdır, uygulayıcı ise idaredir.” diyen sözen “İl Özel İdaresinin başarısı ise, karar organının alacağı isabetli kararlar ve uygulayıcı olan idarenin alınan kararları sahada tam ve eksiksiz uygulamasıyla mümkündür” ifadelerini kullandı.

Sözen, 6.dönem İl Genel Meclisi olarak Karabük ve kırsalda yaşayan vatandaşların yaşam standartlarının yükseltilmesi için her konuda idarenin ihtiyaç duyduğu makine parkının yenilenmesinden personel alımına, asfalt uygulamalarından birinci ve ikinci konkasör alımlarına ve borçlanmaya kadar her kararı almakta asla tereddüt göstermediklerini belirtti.

İl Özel İdarenin her yıl çıtayı biraz daha yükselterek, yeni hedefler koyabilen, yeni rekorlara koşan yeni stratejiler belirleyebilen bir kurum haline geldiğini kaydeden Sözen şunları söyledi: “Örnek vermek gerekirse, daha önceden her ilçemiz için aldığımız yaklaşık 10 bin ton malzemeyi bugün kendimiz üretiyoruz. Geçen yıl 220 bin ton olarak gerçekleştirdiğimiz üretimimizi bu yıl 250 bin ton olarak revize ediyor ve seyyar konkasörlerimizin yanında kapasitesi yıllık 1 milyon ton olan sabit konkasörü ilimize nasıl kazandırabileceğimizi müzakere ediyoruz. Yine asfalt konusunda bu yıl belirlediğimiz 190 kilometrelik hedefin tutturulmasıyla beraber son üç yılda köy yollarına yapılan asfaltın cumhuriyet tarihinde yapılan asfaltların toplamından daha fazla olmasını yeterli görmüyor, asfaltta dışa bağımlılıktan kurtulma adına yerli ve milli kaynaklarla üretilen daha ucuz, daha konforlu beton asfalt sistemine geçmeyi planlıyoruz. Aynı zamanda beton asfalt santrallerine entegre kilitli parke imalatı yapan çevre illerimizde İl Özel İdaremiz incelemelerde bulunuyor, kurumumuza bu tesisi nasıl kazandıracağımızın yollarını arıyoruz.”

“Bütçe dışı uyguamaların karşısındayız”

Sözen mazeretin hedefe ulaşmanın önündeki en büyük engel olduğunu söyleyerek, “Personelin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğümüz tarafından daha etkili ve verimli şekilde istihdamını arzu ediyoruz. Üretimine devam ettiğimiz metreküpünün 350 TL’nin üzerinde olduğu 8 bin ton rotmiks malzemenin İdaremiz tarafından oluşturulacak profesyonel ekipler tarafından sahada uygulanmasının önemli olduğunu düşünüyoruz. İdaremiz tarafından bütçemizin uygulanması esnasında İl Genel Meclisimizin belirlediği kıstaslar ve hassasiyetlere titizlikle riayet edilmesini bekliyoruz. Her ne sebeple olursa olsun, meclis kararları dışında kesin hesaba dayalı olmayan bütçe dışı uygulamaların karşısında olduğumuzu tekrar beyan ediyoruz. Bütçe disiplininden asla taviz verilmemesi, meclisimiz tarafından 2018 mali yılı bütçesindeki tasarruf tedbirlerine riayet edilmesinin yanında, ihtiyaç duyulması halinde ek tasarruf tedbirlerinin alınmasına açık olduğumuzu bir kez daha beyan ediyorum” dedi.