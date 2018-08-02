Meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleşen toplantı İl Özel İdaresi Meclis Toplantı Salonunda yapıldı. Açılış konuşmasını yapan Sözen, İl Genel Meclisi’nin kamu yatırımlarının yanında, belediye sınırları dışında bulunan köy ve kırsal alanlarda yaşamını sürdüren halkımızın ihtiyaç duyduğu hizmetlerin yerine getirilmesi noktasında görev ve sorumluluk üstlenen İl Özel İdaremizin en yetkili karar organı olduğunu belirtti.

İl Özel İdaresinin çalışmalarını en başta hükumet programları, kalkınma planları, stratejik planlarımız ve performans programları çerçevesinde meclis kararları esas alınarak ilgili yasa ve yönetmeliklere uygun olarak gerçekleştirildiğini söyleyen Sözen, “Tüm çalışmalarımız düzenli olarak internet ortamında yayınlanmakta ve kamuoyu tarafından titizlikle takip edilmektedir” dedi.

“Yatırım, üretim ve hizmet odaklı bir bakış açısını benimsemek zorundayız”

Sözen, 24 Haziran seçimleriyle birlikte ülkede yeni sisteme geçildiğini ve devletin yeniden yapılandırılması süreci başladığını kaydederek, “Hızlı karar alma ve uygulama, mevcut kaynakların etkin ve etkili kullanılması, zamana ve şartlara uygun güçlü devlet yapısının oluşturulması esas alınmış, disiplinli, düzenli, dinamik bir denge modeli olan yerinde ve yerinden yönetim modeli ortaya çıkmıştır. Bizler de bu ve benzeri nedenlerden dolayı bu değişim ve gelişime İl Genel Meclisi ve İl Özel İdaresi olarak ayak uydurmak zorundayız. Bunun için, önceliğimiz ne sebeple olursa olsun istihdam odaklı anlayış yerine, yatırım, üretim ve hizmet odaklı bir bakış açısını benimsemek ve gündeme getirmek zorundayız" dedi.

“Milli kaynaklarla üretilen beton asfalt sistemine geçmemiz gerek”

Bölgenin coğrafi özelliğinden dolayı çalışmaların büyük bölümünü yol çalışmaları, asfalt ve altyapı çalışmaları hizmetlerimizde önemli yer tuttuğunu ifade eden Sözen şunları söyledi, “Yol ve asfalt çalışmalarımızı daha hızlı, daha az maliyetle, daha kısa sürede tamamlayabilmemiz için petrole ve dışa bağımlılıktan kurtulup, hammaddesi kum çakıl ve çimento alan yerli ve milli kaynaklarla üretilen beton asfalt sistemine acilen ve öncelikle geçmemiz gerekmektedir. Özel İdaremiz ve ilgili birimlerimiz insan kaynaklarının oluşturulmasında istihdam odaklı yaklaşım yerine ihtiyaç ve hizmet odaklı bir yaklaşımı esas almalıdır. İdari uygulamalarda, meclis kararlarının uygulanmasında, bütçe disiplininden taviz vermeden, almış olduğumuz tasarruf tedbirlerine uygun, daha hassas ve özenli bir yaklaşım sergilemelidir."