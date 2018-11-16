Sözen, yeniden AK Parti'de

Geçtiğimiz dönem İl Genel Meclisi Başkanlığı seçimlerinden kaynaklanan bir sebeple, AK Parti'den ihraç edilen Ahmet Sözen yeniden AK Parti'ye üye oldu.

AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz; “İl Genel Meclis Başkanımız Ahmet Sözen, bugün itibari ile partimize üye olmak için müracaat etmiştir” dedi.

Ahmet Sözen'in AK Parti'ye tekrar üye olmasıyla ilgili açıklama yapan AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, Sözen'in AK Parti Karabük İl Başkanlığı'na üyelik için başvuruda bulunduğu belirterek, “Daha önce İl Genel Meclis Başkanlığı seçimlerinden kaynaklanan bir nedenle AK Parti'den ihraç edilen; ama buna rağmen AK Partimiz ile hiçbir zaman gönül bağını koparmayan Ahmet Sözen, partimize sadakatten de ayrılmamıştır. Partimizden ayrı kaldığı dönemde de bağlılığına devam etmiş ve bu süreçte yaşanan seçimlerde dahi aktif olarak çalışmalara katılmıştır. Şimdi genel merkezimiz ve yetkili kurullarımız ile yapmış olduğumuz değerlendirmelerde olumlu sonuçlanmış ve İl Genel Meclis Başkanımız Ahmet Sözen'i yeniden partimize üye olarak kabul etmiş bulunmaktayız. AK Partimize, memleketimize ve Ahmet Sözen'e hayırlı uğurlu olsun.” dedi.

İl Başkanı Altınöz'ün açıklamalarının ardından konu ile ilgili kısa bir açıklama yapan İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen ise, “Ben AK Parti'nin Safranbolu'da kurucu üyelerindenim. AK Parti benim için sadece bir siyasi parti değil; aynı zamanda dava olarak gördüğüm bir yerdir. Şimdiye kadar liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çizgisinden hiç ayrılmadım. Ne görevde olursam olayım her zaman partimin emrinde ve hizmetinde oldum. Ben gönül olarak hep AK Partimizin ve teşkilatımızın yanında oldum, bundan sonra da böyle olmaya devam edeceğim. Birlik ve beraberlik içerisinde de yerel seçimlerde çalışarak Karabük merkez ve ilçelerinde inşallah başarıya ulaşacağız. Rabbim bizlerin yar ve yardımcısı olsun. Memleketimize, AK Partimize hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.