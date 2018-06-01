Meclis Başkanı Ahmet Sözen, mevsim ve çalışma sezonu nedeniyle yoğun bir çalışma döneminin içine girdiklerini belirterek, “İl Özel İdaremiz, Meclisimizin almış olduğu kararlar doğrultusunda önemli projelerle kentin en ücra köşesinde yaşayan vatandaşlarımıza kadar ulaşıp, kamu hizmetlerini ve devletimizin hizmet anlayışını yansıtması açısından en önemli icra kurumudur” dedi.

Sözen, hem 2018 yılı Mali programı ve Köydes Programlarını eksiksiz hayata geçirmek için gayret sarf ettiklerini, hemde yaz aylarında köylerin nüfusunun 3-4 katı artması nedeniyle vatandaşların kırsalda kısa süreli de olsa herhangi bir mağduriyet yaşamaması için çalışmalara devam edildiğini söyledi.

Bütçenin uygulanması esnasından İl Genel Meclisin belirlediği kıstaslar ve hassasiyetlere titizlikle uyulduğunu ifade eden sözen şunları söyledi:

"Asfalt sezonumuza bu yıl Hamzalar Mevkiindeki plentimizde yapacağımız deneme üretimiyle Pazartesi günü başlamış olacağız. İlçelerimizde belirlenen programlar dahilinde 80 kilometre sıcak satıh kaplama, 25 kilometre soğuk satıh kaplama ve 35 kilometre 2’inci kat olmak üzere toplamda 140 kilometre asfalt yapımının yanında ayrıca, 8 bin ton sıcak karışım rotmix malzeme üretimini gerçekleştirip mevcut asfaltlarımızın tamir ve bakımını da tamamlamış olacağız. Asfalt anlamında bu yıl soğuk satıh kaplama asfalttan sıcak asfalta geçiş süresini birlikte yaşayacağız.”

Asfalt yapımında petrol ürünlerindeki bağımlılıktan kurtulma adına yerli ve milli kaynaklarla üretilen hammaddesi çimento, kum ve çakıl olan maliyeti daha düşük ömrü daha uzun olan beton asfalt yapımına geçme ihtiyacının ortaya çıktığını söyleyen Sözen, bu nedenle Ar-Ge çalışmaları hızlı bir şekilde başlatması gerektiğini belirtti.

Sözen, Karabük İl Genel Meclisi’nin ve İl Özel İdaresi’nin sürekli hedef büyüten yeni hedefler koyabilen ve programına almış olduğu tüm projeleri eksiksiz hayata geçirme kabiliyetine sahip bir kurum olduğunu da kaydederek, " 24 Haziran Pazar günü halkın iradesi sandıkta bir kez daha tecelli edecek, Cumhurbaşkanlığı hükumet sistemine geçişin ilk adımının atılacağı, yerel yönetimlerin daha fonksiyonel hale geleceği ve güçleneceği bir süreci beraber yaşayacağız. Milletimizin iradesiyle,ülke olarak elde ettiğimiz atılımların, ekonomik büyümenin ve sosyal gelişmenin devam edeceğine olan inancımız tamdır." diye konuştu.