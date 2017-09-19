Sözeri: "Moralimizi bozmamaya gayret ediyoruz"

Seyircimiz önünde Malatya maçını kazanıp yolumuza devam edeceğiz” dedi.

Hafta sonu sahasında Malatyaspor’u konuk edecek olan Kardemir Karabükspor’da çalışmalar devam ediyor.

Teknik Direktör Erkan Sözeri yönetiminde çamlık sahasında akşam üzeri yapılan idmana sakatlığı devam eden Serdar Deliktaş katılmazken, diğer oyuncular taktik ağırlıklı çalışma yaptı.

İdman öncesi gazetecilerin sorularını cevaplayan Teknik Direktör Erkan Sözeri, Akhisar maçında çalıştıkları yerden gol attıklarını ve gol yediklerini söyledi.

“Hiç panik yapmaya ve karamsarlığa gerek yok”

Akhisar maçından dersleri çıkarıp Malatya maçına hazırlandıklarını kaydeden Sözeri, “Üst üste iki mağlubiyet aldık ama Beşiktaş maçının ilk yarısı hariç mağlubiyeti hak eden bir oyun sergilemedik. Futbol bir sonuç oyunu ve sonucu almak gerekiyor. İyi oynayarak kendinizi geliştirerek bu sonuçları her zaman almazsın. Çok karamsarlığı kapılamayacağız ama içeride kazanılması gereken bir Malatya maçı var. 2 maç üst üste mağlup olmak hepimizi psikolojik anlamda olumsuz etkiledi. Tekrar düzelme adına kazanma adına bu maça odaklayacağız. Çalışmalar başladı ve iyi gidiyor. Bazı oyuncuların performansı biraz geride ve onları dinlendirerek kazandıracağız. Bazı oyuncuları da dinlendirerek, bazıları oynatarak kazacağız. 24 futbolcunun hepsi forma giyebilecek durumda. Kim daha formda ve üst seviyede onları tercih edeceğiz bu maçta. Bu değerlendirmelerimizi yapmamız lazım. Performansı biraz düşük seviyede kalan oyuncuyla devam etmek hem oyuncuya hem takıma zarar verir. Maç gününe kadar bu değerlendirmeleri yapacağız. Moralimizi bozmamaya gayret ediyoruz ve bozmayacağız. Bizim gibi takıma yakışmaz. Takımımız çok iyi ve iyi yerlere de gelecek. Hiç panik yapmaya ve karamsarlığa gerek yok. Seyircimiz önünde Malatya maçını kazanıp yolumuza devam edeceğiz” dedi.

“Özellikle beklerin hücuma katılması çok önemli”

Takımda bir rotasyon değişikliğine gidip gitmeyeceği yönünde bir soruya ise Sözeri, “Oyuncularımızın performanslarını değerlendiriyoruz. Hangi bölgede olur ya da olmaz buna hafta sonu karar vereceğiz. En iyi kadro ve en formda oyuncularla maça çıkacağız. Oyuncularımızda bu tercihe saygı duyuyor. Birkaç oyuncumuzun dışında forma giymeyen yok. Ibanez’i hazırlıyoruz. Kendisi ile konuştum ve iyide hissediyor. Maça 5 gün var ve o güne kadar değerlendireceğiz. Kenarlardan, özellikle beklerin hücuma katılması çok önemli. Oyunu artık her takım daraltıyor ve kompak oynuyor. Bu yüzden bek oyuncuların ekstra çıkışları çok önemli. Biz bunda biraz geride kaldık özellikle 5 maçlık dönemde. Bunun için gerekli çalışmaları yapacağız ve anahtar problem çözücü bekler çok önemli. Bu anlamda çalışmaları yapacağız” ifadelerine yer verdi.

Takımın 5 oyuncusunun Romanya Milli takıma davet edilmesi yönündeki bir soruya ise, Sözeri şunları söyledi:

“Oynattığımız oyuncuların kabul görmesi ve milli takıma çağrılması hep kulüp, hem teknik heyet ve hem de oyuncular için güzel bir şey. Bunun da handikapları var ister istemez. Milli takıma gidecekler oradan sakat dönebilirler dönmezler bunu her takım yaşıyor. Kulübün doğru oyuncuları seçmesi anlamında doğru oyuncular seçilmiş ki milli takıma gidiyor. Oynattığımız oyuncuların milli takıma gitmesi bizi de sevindiriyor. Biz de demek ki doğru oyuncuları oynatıyoruz. Bu Rumen oyuncularımız için ayrı bir motivasyon aracı olacaktır.”