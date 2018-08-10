Maçtan dakikalar (İlk yarı)
15. dakikada sol kanattan gelişen Adana Demirspor atağında ceza sahası içerisinde Pote’nin bekletmeden vuruşunda top az farkla üstten auta çıktı.
26. dakikada Kage’nin pasında Galip meşin yuvarlığı boş ağlara gönderdi. 0-1
29. dakikada kazanılan korner sonrası yaşanan karambolde direk dibinde topu çizgiden Berk uzaklaştırmayı başardı.
37. dakikada Traore’nin pasında topla buluşan Pote sağ kanattan ceza yayı içerisine girerek yaptığı vuruşunda top yandan auta çıktı.
45. dakikada kazanılan serbest vuruşta Galip’in direkt kaleye çektiği şutunda kaleci Ferhat ayakları ile topu uzaklaştırdı.
Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu
Hakemler: Sarper Barış Saka xxx, Habip Tiryaki xxx, Mert Güzenge xxx
K.Karabükspor: Ferhat Yılmaz xx, Arif Bostancı xx, Ahmet Karadayı xx, Berk Kervankıran xx, Berkay Yılmaz xx, Abdullah Sezgin xx, Ali Kemal Yılmaz xx, Can Sıkılmaz xx, Emre Eser xx, Toykan Topuz xx, Yusuf Akbulut xx
Yedekler: Furkan Kaçar, Fatih, Doğukan Sabih Toksöz, Sezer Gündüz, Fatih Kızılay, Cihan Aydın, Melih Berat Aslan
Teknik Direktör: Fikret Yılmaz
Adana Demirspor: Çağlar Şahin Akbaba xx, Tayyib Talha Sanuç xx, Hakan xx, Milan Mitroviç xx, Batuhan xx, Galip xx, Hamidou Traore xx, Murat Duruer xx, Kage xx, Kosecki xx, Pote xx
Yedekler: Ahmet Sabri Fener, Adil, Berk, Emre, Orhan, Mehmet Kaan, Murat Akın
Teknik Direktör: Hakan Kutlu
Gol: Pote (dk. 26) (A. Demirspor)
Sarı kartlar: Abdullah, Berkay (Karabükspor)