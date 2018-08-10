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10 Ağustos 2018 23:44

Spor Toto 1. Lig Kardemir Karabükspor: 0 - Adana Demirspor: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto 1.

Spor Toto 1. Lig Kardemir Karabükspor: 0 - Adana Demirspor: 1 (Maç sonucu)

10 Ağustos 2018 23:44

Lig’in açılış maçında Kardemir Karabükspor evinde Adana Demirspor’a 1-0 mağlup oldu.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


73. dakikada sol kanattan gelen ortada müsait durumdaki Pote’nin vuruşunda top üstten auta gitti.


75. dakikada gelişen Karabükspor atağında ceza sahası dışından Yusuf’un direkt kaleye çektiği şutta top yandan auta çıktı.


88. dakikada sol kanattan kazanılan serbest vuruşta Emre Eser’in direkt kaleye vuruşunda top kaleci Çağlar’da kaldı.



Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu


Hakemler: Sarper Barış Saka xxx, Habip Tiryaki xxx, Mert Güzenge xxx


K.Karabükspor: Ferhat Yılmaz xx, Arif Bostancı xx (Melih Berat Aslan dk. 65 xx), Ahmet Karadayı xx, Berk Kervankıran xx, Berkay Yılmaz xx, Abdullah Sezgin xx, Ali Kemal Yılmaz xx (Cihan dk. 46 xx), Can Sıkılmaz xx, Emre Eser xx, Toykan Topuz xx (Fatih dk. 53 xx), Yusuf Akbulut xx


Yedekler: Furkan Kaçar, Fatih, Doğukan Sabih Toksöz, Sezer Gündüz


Teknik Direktör: Fikret Yılmaz


Adana Demirspor: Çağlar Şahin Akbaba xx, Tayyib Talha Sanuç xx, Hakan xx, Milan Mitroviç xx, Batuhan xx, Galip xxx (Murat Akın dk. 90 ?), Hamidou Traore xx, Murat Duruer xx (Berk dk. 83 ?), Kage xx (Emre dk. 69 xx), Kosecki xx, Pote xx


Yedekler: Ahmet Sabri Fener, Adil, Orhan, Mehmet Kaan


Teknik Direktör: Hakan Kutlu


Gol: Pote (dk. 26) (A. Demirspor)


Sarı kartlar: Abdullah, Berkay, Berk, Yusuf Karabükspor), Galip, Çağlar Şahin (A. Demirspor)




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