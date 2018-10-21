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Spor Toto 1. Lig : Kardemir Karabükspor: 0 - Altayspor: 4

Altayspor, Spor Toto 1.

Lig'in 9. haftasında deplasmanda karşılaştığı Kardemir Karabükspor'u 4-0 mağlup etti.



Maçtan dakikalar


8. dakikada sağ kanattan gelişen atakta altıpas üzerinden Marco Paixao'nun arkaya gönderdiği ortasında Kappel'in gelişine yarım vole vuruşunda top yerden sekerek ağlara gitti. 0-1


13. dakikada sol kanattan ceza sahası içerisine giren Marco Paixao, Can Sıkılmaz tarafından düşürülünce hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Paixao topu ağlara gönderdi. 0-2


56. dakikada sol kanattan hızla ceza sahasına giren Marco Paixao'nun altıpas içerisine gönderdiği ortasında Leandro Kappel topu boş ağlara gönderdi. 0 -3


64. dakikada sol kanattan gelişen atakta rakiplerini geçerek ceza sahası içerisine giren Ahmet'in etkili ve sert şutu kaleci Emre'den döndü.


88. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Ferhat'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-4



Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu


Hakemler: Caner Ak , Mehmet Şahan Yılmaz, Murat Temel


Kardemir Karabükspor: Furkan, Ali Kemal Yılmaz, Can Sıkılmaz (Sezer dk. 57), Fatih Tultak, Abdullah Sezgin, Cihan Aydın (Hüseyin dk. 46), Ahmet Karadayı, Batuhan Kurt , Berk Kervan (Fatih Kızılay dk. 46), Melih Arslan, Yusuf Akbulut


Yedekler: Ferhat, Doğukan, Arda, Toykan, Arif Bostancı


Teknik Direktör: Levent Açıkgöz


Altayspor: Emre Koyuncu, Yasin Palaz, Ivan Ivanov, Gençer, Özgür (İbrahim Akın dk. 46), Atakan (İhsan dk. 46), Tevfik, Adnan Aganovic, Ferhat, Marco Paixao (Hüsamettin dk. 74), Leandro Kappel


Yedekler: Egemen, Pedro Eugenio, Metin, Hüsamettin, Murat Uluç


Teknik Direktör: Mustafa Alper Avcı


Goller: Kappel (dk. 8) ve 56), Marco Paixao (dk. 13 pen.), Ferhat (dk. 88) (Altayspor)


Sarı kartlar: Ali Kemal, Fatih Kızılay, Ahmet (Karabükspor), İhsan (Altayspor)

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