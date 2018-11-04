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Spor Toto 1. Lig: Kardemir Karabükspor: 0 - Boluspor: 2

Boluspor, Spor Toto 1.

Lig'in 11. haftasında deplasmanda karşılaştığı Kardemir Karabükspor'u 2-0 mağlup etti.



Maçtan dakikalar


11. dakikada Boluspor'un geliştirdiği atakta Melih'in ceza sahası sol çaprazdan kaleye doğrudan çektiği şutta kaleci Furkan, topu kornere çeldi.


29. dakikada kazanılan korner atışından savunmadan seken topa Ali Kemal yaklaşık 35 metreden gelişine vurdu ancak top direkten geri döndü.


34. dakikada gelişen Karabükspor atağında Melih'in ceza sahası sağ çaprazdan kaleye çektiği etkili şutta kaleci Gökhan topu güçlükle kornere çeldi.


40. dakikada Akabueze'nin ortasında ceza sahası içinde bulunan Özgürcan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1


62. dakikada gelişen atakta ceza sahası sağ çaprazda topu önünde bulan Guido Koçer'in vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-2


85. dakikada rakibine yaptığı müdahale sonrası hakem Murat Erdoğan, oyuna 3 dakika önce giren Yusuf Emre'ye direkt kırmızı kart gösterdi. Bu pozisyonun ardından sahada arbede yaşandı.



Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu


Hakemler: Murat Erdoğan, Cemal Bilgün, Gökmen Olgaç


Kardemir Karabükspor: Furkan, Ali Kemal, Sezer, Can Sıkılmaz, Arda Belen, Ahmet Karadayı, Batuhan (Doğukan dk. 73), Berk Kervan, Arif Bostancı (Toykan dk. 81 ?), Hüseyin Topbaş, Melih Arslan


Yedekler: Ferhat, Abdullah, Fatih


Teknik Direktör: Levent Açıkgöz


Boluspor: Gökhan, Hayrullah, Ümir Kurt, Ufuk, Melih Okutan (Yusuf Emre dk. 82 ?), İshak, (Burak dk. 64) Daniel Dimov, Umut (İsmail dk. 63), Guido Kocaer, Akabueze, Özgürcan


Yedekler: Sabri, Diarra, Mustafa, Batuhan


Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar


Goller: Özgürcan (dk.40), Guido Koçer (dk. 62) (Boluspor)


Kırmızı Kartlar: Yusuf Emre (dk. 85) (Boluspor), Batuhan (dk. 88) (Karabükspor)


Sarı Kartlar: Ali Kemal, Berk, Arda, Can, Furkan (Karabükspor), Hayrullah, İshak, Özgür, Guido Koçer, Daniel Dimov (Boluspor)

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