Spor Toto 1. Lig: Kardemir Karabükspor: 0 - Osmanlıspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto 1.
Lig'in 5. haftasında Kardemir Karabükspor evinde Osmanlıspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz sona erdi.
Maçtan Dakikalar (ilkyarı)
3. dakikada gelişen atakta savunma arkasına sarkan Berkan topu kontrol ettikten sonra çektiği volesinde top kaleci Ferhat'ta kaldı.
14. dakikada Burhan Eşer'in sağ kanattan ceza sahasına girerek çektiği şutunda top kaleci Ferhat'ta kaldı.
44. dakika sağ kanattan Beykan'ın içeriye ortasında müsait pozisyondaki Burhan Eşer'in kafa vuruşunda meşin yuvarla az farkla direğin yanından auta çıktı.
Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu
Hakemler: Yasin Kol, Cem Özbay, Cemil Tunç
Kardemir Karabükspor: Ferhat Yılmaz, Ali Kemal Yılmaz, Can Sıkılmaz, Fatih Tultak, Abdullah Sezgin, Berk Kervankıran, Cihan Aydın, Ahmet Karadayı, Batuhan Kurt, Melih Berat Arslan, Yusuf Akbulut
Yedekler: Furkan Kaçar, Fatih Kızılay, Doğukan, Sezer Gündüz, Toykan, Arif Bostancı
Teknik Direktör: Levent Açıkgöz
Osmanlıspor: Abdulaziz, Caner, Anıl, N'Diaye, Muhammet, Merthan, Burhan Eşer, Ayuk Mbu, Tugay, Sinan, Beykan
Yedekler: Ahmet Eyüp, Furkan Özçal, Ali Ülgen, Oğuzhan, Numan, Lembi, Gueye
Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay
Sart kart: Ahmet (K.Karabükspor)