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Spor Toto 1. Lig: Kardemir Karabükspor: 0 - Osmanlıspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto 1.

Lig'in 5. haftasında Kardemir Karabükspor evinde Osmanlıspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz sona erdi.



Maçtan Dakikalar (ilkyarı)


3. dakikada gelişen atakta savunma arkasına sarkan Berkan topu kontrol ettikten sonra çektiği volesinde top kaleci Ferhat'ta kaldı.


14. dakikada Burhan Eşer'in sağ kanattan ceza sahasına girerek çektiği şutunda top kaleci Ferhat'ta kaldı.


44. dakika sağ kanattan Beykan'ın içeriye ortasında müsait pozisyondaki Burhan Eşer'in kafa vuruşunda meşin yuvarla az farkla direğin yanından auta çıktı.



Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu


Hakemler: Yasin Kol, Cem Özbay, Cemil Tunç


Kardemir Karabükspor: Ferhat Yılmaz, Ali Kemal Yılmaz, Can Sıkılmaz, Fatih Tultak, Abdullah Sezgin, Berk Kervankıran, Cihan Aydın, Ahmet Karadayı, Batuhan Kurt, Melih Berat Arslan, Yusuf Akbulut


Yedekler: Furkan Kaçar, Fatih Kızılay, Doğukan, Sezer Gündüz, Toykan, Arif Bostancı


Teknik Direktör: Levent Açıkgöz


Osmanlıspor: Abdulaziz, Caner, Anıl, N'Diaye, Muhammet, Merthan, Burhan Eşer, Ayuk Mbu, Tugay, Sinan, Beykan


Yedekler: Ahmet Eyüp, Furkan Özçal, Ali Ülgen, Oğuzhan, Numan, Lembi, Gueye


Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay


Sart kart: Ahmet (K.Karabükspor)

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