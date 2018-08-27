Spor Toto 1. Lig Kardemir Karabükspor: 1 - Altınordu: 1 (Maç sonucu)

Lig’in 3. hafta kapanış maçından Kardemir Karabükspor evinde Altınordu ile 1-1 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar
4. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Anıl’ın çaprazdan kaleye gönderdiği şutunda meşin yuvarlak uzak direğin yanından auta çıktı.
10. dakikada Altınordu’nun sol kanattan geliştirdiği atakta Anıl’ın ceza sahası girişinden kaleye çektiği şutunda top uzak kale direğinden döndü.
15. dakikada kazılan korneri paslaşarak kullanan Altınordu’da Alcan’ın plasesinde top üst direkten döndü.
20. dakikada gelişen atakta ceza sahasına giren Anıl’ın vuruşunda kaleci Ferhat topu çeldi. Dönen topu takip eden Anıl’ın içeriye ortasında Serdar’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü.
26. dakikada gelişen ani atakta topla buluşan Enes, ceza sahası içerisine girerek çektiği şutunda kaleci Ferhat ayağı ile kornere çeldi.
34. dakikada rakiplerinden sıyrılarak içeriyi kateden Yusuf altıpas üzerinden plase vuruşu ile topu ağlarla buluşturdu. 1-0
46. dakikada Serdar’ın pasından ceza yayının hemen dışından Enes’in aşırtma vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-1
86. dakikada paslaşılarak kullanılan korner sonrası Mehmet Murat’ın vuruşunda top direğin dibinden auta çıktı.
Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu
Hakemler: Mert Güzenge xx, Orkun Aktaş xx, Deniz Turgut xx
Kardemir Karabükspor: Ferhat xx, Ali Kemal xx, Berkay xx, Can xx, Abdullah xx, Berk xx, Cihan xx, Ahmet xx, Batuhan xx, Melih xx (Arif dk. 66 xx), Yusuf Akbulut xxx (Fatih dk. 86 ?)
Yedekler: Furkan Kaçar, Fatih, Doğukan, Sezer Gündüz
Teknik Direktör: Fikret Yılmaz
Altınordu: Erce xx, Mehmet xx, Hasan xx, Sinan xx, Yusuf Acer xx, Anıl xx (Ali Yaşar dk. 75 xx), David xx, Alican xx, Muhammed xx (Kemal dk. 66 xx), Serdar xx, Enes xx (Hüseyin dk. 50 xx)
Yedekler: Erhan, Kerim, Mehmet Enes, Berkay
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
Goller: Yusuf (dk. 34) (K. Karabükspor), Enes (dk. 46) (Altınordu)
Sarı kartlar: Yusuf, Cihan, Batuhan, Ferhat, Fatih (K. Karabükspor), Alican, Mehmet, Serdar (Altınordu)