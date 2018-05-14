Spor Toto Süper Lig: Karabükspor: 0 - Fenerbahçe: 4 (İlk yarı)

haftasında Karabükspor sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya geliyor. Mücadelede ilk yarı Fenerbahçe’nin 4-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

2. dakikada Mehmet Topal ile yaptığı verkaçla ceza sahasına giren Chahechouhe’nun vuruşunda topu uzaklaştırmak isteyen Anton Kravchenko’nun yaptığı ters vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

20. dakikada Soldado’nun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Fernandao, kalesini terk eden Oleksandr Rybka’nın solundan topu ağlara gönderdi. 0-2

29. dakikada Hasan Ali Kaldırım’ın ceza sahası sol kanattan ortasında arka direkte topa gelişine vuran Fernandao ağları sarstı. 0-3

38. dakikada Soldado’nun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Aatif Chahechouhe, Kravchenko’yu çalımladıktan sonra meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-4

Stat: Dr.Necmettin Şeyhoğlu

Hakemler: Hüseyin Göçek xx, Alpaslan Dedeş xx, Erdem Bayık xx

Karabükspor: Oleksandr Rybka xx, Hakan Aslantaş xx, İshak Doğan xx, Tayyib Talha Sanuç xx, Anton Kravchenko xx, Cem Özdemir xx, Murat Akın xx, Osman Çelik xx, Ergin Keleş xx, Herve Kage xx, Andrey Bliznichenko xx

Yedekler: Furkan Kaçar, Çağlar Şahin Akbaba, Özgür Yılmaz, Ahmet Karadayı, Yusuf Akbulut, Arif

Teknik Direktör: Ünal Karaman

Fenerbahçe: Volkan xx, Roman Neustadter xx, Şener xx, Hasan Ali xx, Martin Skrtel xx, Giuliano xx, Aatif Chahechouhe xx, Mehmet Topal xx, Josef De Souza xx, Roberto Soldado x, Fernandao xx

Yedekler: Erten Ersu, Carlos Kameni, İsmail Köybaşı, Luis Neto, Oğuz Güçtekin, Alper Potuk, Mathieu Valbuena, Mehmet Ekici, Nabil Dirar, Vincent Janssen

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Goller: Anton Kravchenko (dk. 2 k.k.), Fernandao (dk. 20 ve 29), Aatif Chahechouhe (dk. 38) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Herve Kage (Karabükspor), Martin Skrtel (Fenerbahçe)