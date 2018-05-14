Spor Toto Süper Lig: Karabükspor: 0 - Fenerbahçe: 7 (Maç sonucu)

haftasında Karabükspor sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. Mücadele Fenerbahçe’nin 7-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
47. dakikada Fernandao’nun pasında müsait pozisyonda ceza sahası içinde topla buluşan Soldado, bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-5
61. dakikada Murat Akın’ın kaptırdığı topu önünde bulan Josef De Souza hızla ceza alanına girerek pasını Roberto Soldado’ya aktardı. Soldado’nun sağ çaprazdan vuruşunda Rybka topu kornere çeldi.
77. dakikada Aatif Chahechouhe’nun pasında ceza sahası önünde topla buluşan Nabil Dirar’ın sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-6
86. dakikada savunmanın arkasına atılan pasta topla ceza sahasına giren Ergin Keleş’in sağ çaprazdan sert vuruşunda Volkan Demirel meşin yuvarlağı kornere çeldi.
90+4. dakikada Mehmet Topal’ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Janssen meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-7
Stat: Dr.Necmettin Şeyhoğlu
Hakemler: Hüseyin Göçek xx, Alpaslan Dedeş xx, Erdem Bayık xx
Karabükspor: Oleksandr Rybka xx, Hakan Aslantaş xx, İshak Doğan xx, Tayyib Talha Sanuç xx, Anton Kravchenko xx, Cem Özdemir xx (Ahmet Karadayı dk. 59 xx), Murat Akın xx (Yusuf Akbulut dk. 73 x), Osman Çelik xx, Ergin Keleş xx, Herve Kage xx (Özgür Yılmaz dk. 78 x), Andrey Bliznichenko xx
Yedekler: Furkan Kaçar, Çağlar Şahin Akbaba, Arif
Teknik Direktör: Ünal Karaman
Fenerbahçe: Volkan xx, Roman Neustadter xx, Şener xx, Hasan Ali xx, Martin Skrtel xx, Giuliano xx, Aatif Chahechouhe xx (Mathieu Valbuena dk. 83 ?), Mehmet Topal xx, Josef De Souza xx, Roberto Soldado xx (Vincent Janssen dk. 66 x), Fernandao xx (Nabil Dirar dk. 66 x)
Yedekler: Erten, Carlos Kameni, İsmail Köybaşı, Luis Neto, Oğuz, Alper, Mehmet Ekici
Teknik Direktör: Aykut Kocaman
Goller: Anton Kravchenko (dk. 2 k.k.), Fernandao (dk. 20 ve 29), Aatif Chahechouhe (dk. 38), Soldado (dk. 47), Nabil Dirar (dk. 77), Janssen (dk. 90+4) (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Herve Kage, Yusuf (Karabükspor), Martin Skrtel, Nabil Dirar (Fenerbahçe)