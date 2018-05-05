haftasında Kardemir Karabükspor, Atiker Konyaspor’u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı konuk takımın 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
15. dakikada gelişen Konyaspor atağında Eto’o’nun ceza sahası dışından çektiği şutta kaleci Rybka topu çeldi.
32. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Eto’o’nun vuruşunda meşin yuvarlak üsten auta çıktı.
34. dakikada Eren Albayrak’ın sol kanattan ceza sahası içine yaptığı ortada Fofana’nın gelişine vuruşu üsten dışarı gitti.
35. dakikada Atiker Konyaspor’da sol kanattan ceza sahası içine giren Fofana’ya Kravchenko’nun yaptığı müdahaleyi hakem Özgür Yankaya penaltı olarak değerlendirdi.
37. dakikada penaltı vuruşunu kullanmak için beyaz noktaya gelen Eto’o topu ağlarla buluşturdu: 0-1
Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu
Hakemler: Özgür Yankaya xx, Baki Tuncay Akkın xx, Mehmet Kısal xx
Kardemir Karabükspor: Rbybka xx, Hakan xx, Kravchenko xx,Tayyib xx, İshak xx, Bliznichenko xx, Traore xx, Murat xx, Ibanez xxx, Alican xx, Ergin xx
Yedekler: Furkan, Çağlar, Ahmet,Yusuf, Özgür, Leandrinho, Skulason,Cem,Kage
Teknik Direktör: Ünal Karaman
Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı xx, Nejc Skubic xx, Selim Ay xx, Ali Turan xx, Eren Albayrak xx (Ferhat dk. 44 x), Mehdi Bourabia xx, Jens Jonsson xx, Ömer Ali Şahiner xx, Milosevic xx, Moryke Fofana xx, Samuel Eto’o xx
Yedekler: Patrik Carlgen, Volkan Şen,Volkan Fındıklı, Wilfred Moke, Vedat Bora, Orkan Çınar, Musa Araz, Mustapha Yatabare, Adis Jahovic
Teknik Direktör: Sergen Yalçın
Gol: Eto’o (dk. 37 pen.) (Atiker Konyaspor)
Sarı Kartlar: Alican (Karabükspor), Ali Turan (A. Konyaspor)