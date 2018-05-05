Diğer
Kategoriler
05 Mayıs 2018 16:58

Spor Toto Süper Lig: Kardemir Karabükspor: 0 - Atiker Konyaspor: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 32.

Spor Toto Süper Lig: Kardemir Karabükspor: 0 - Atiker Konyaspor: 1 (İlk yarı)

05 Mayıs 2018 16:58

haftasında Kardemir Karabükspor, Atiker Konyaspor’u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı konuk takımın 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


15. dakikada gelişen Konyaspor atağında Eto’o’nun ceza sahası dışından çektiği şutta kaleci Rybka topu çeldi.


32. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Eto’o’nun vuruşunda meşin yuvarlak üsten auta çıktı.


34. dakikada Eren Albayrak’ın sol kanattan ceza sahası içine yaptığı ortada Fofana’nın gelişine vuruşu üsten dışarı gitti.


35. dakikada Atiker Konyaspor’da sol kanattan ceza sahası içine giren Fofana’ya Kravchenko’nun yaptığı müdahaleyi hakem Özgür Yankaya penaltı olarak değerlendirdi.


37. dakikada penaltı vuruşunu kullanmak için beyaz noktaya gelen Eto’o topu ağlarla buluşturdu: 0-1



Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu


Hakemler: Özgür Yankaya xx, Baki Tuncay Akkın xx, Mehmet Kısal xx


Kardemir Karabükspor: Rbybka xx, Hakan xx, Kravchenko xx,Tayyib xx, İshak xx, Bliznichenko xx, Traore xx, Murat xx, Ibanez xxx, Alican xx, Ergin xx


Yedekler: Furkan, Çağlar, Ahmet,Yusuf, Özgür, Leandrinho, Skulason,Cem,Kage


Teknik Direktör: Ünal Karaman


Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı xx, Nejc Skubic xx, Selim Ay xx, Ali Turan xx, Eren Albayrak xx (Ferhat dk. 44 x), Mehdi Bourabia xx, Jens Jonsson xx, Ömer Ali Şahiner xx, Milosevic xx, Moryke Fofana xx, Samuel Eto’o xx


Yedekler: Patrik Carlgen, Volkan Şen,Volkan Fındıklı, Wilfred Moke, Vedat Bora, Orkan Çınar, Musa Araz, Mustapha Yatabare, Adis Jahovic


Teknik Direktör: Sergen Yalçın


Gol: Eto’o (dk. 37 pen.) (Atiker Konyaspor)


Sarı Kartlar: Alican (Karabükspor), Ali Turan (A. Konyaspor)




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KARABÜK HABERLERİ
KARABÜK HAVA DURUMU
26
°
C
Kuvetli Sağnak Yağışlı
  • Pazar
    Kuvetli Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Pazartesi
    Kuvetli Sağnak Yağışlı
    22°C
  • Salı
    Kuvetli Sağnak Yağışlı
    22°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç