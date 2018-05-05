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05 Mayıs 2018 17:57

Spor Toto Süper Lig: Kardemir Karabükspor: 0 - Atiker Konyaspor: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 32.

Spor Toto Süper Lig: Kardemir Karabükspor: 0 - Atiker Konyaspor: 1 (Maç sonucu)

05 Mayıs 2018 17:57

haftasında Kardemir Karabükspor, Atiker Konyaspor’u ağırladı. Karşılaşma konuk takımın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


62. dakikada Ömer Ali’nin soldan ceza sahasına doğru gönderdiği kornerde defansın ters kafa vuruşu üstten kornere gitti.


73. dakikada ceza sahası dışından Leandinho’nun çektiği şutunda top yandan auta çıktı.


78. dakikada Skubic sağdan arka direğe doğru ortaladı. Fofana’nın vuruşu direğe çarparak oyun alanına döndü. Dönen topu defans uzaklaştırdı.


86. dakikada Atiker Konyaspor’da Vedat Bora sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına gönderdiği topu savunma uzaklaştırdı.


88. dakikada Leandrinho rakip ceza sahasına girmeden kaleye çektiği şutta top savunmadan geri göndü.



Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu


Hakemler: Özgür Yankaya xx, Baki Tuncay Akkın xx, Mehmet Kısal xx


Kardemir Karabükspor: Rbybka xx, Hakan xx, Kravchenko xx,Tayyib xx, İshak xx, Bliznichenko xx (Kage dk. 82 x), Traore xx, Murat xx (Leandrinho dk. 63 xx), Ibanez xxx, Alican xx (Cem dk. 46 xx), Ergin xx


Yedekler: Furkan, Çağlar, Ahmet,Yusuf, Özgür, Leandrinho, Skulason


Teknik Direktör: Ünal Karaman


Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı xx, Nejc Skubic xx, Selim Ay xx, Ali Turan xx, Eren Albayrak xx (Ferhat dk. 44 xx), Mehdi Bourabia xx, Jens Jonsson xx, Ömer Ali Şahiner xx (Vedat Bora dk. 65 xx), Milosevic xx, Moryke Fofana xx, Samuel Eto’o xx (Adis Jahovic dk. 75 xx)


Yedekler: Patrik Carlgen, Volkan Şen,Volkan Fındıklı, Wilfred Moke, Orkan Çınar, Musa Araz, Mustapha Yatabare,


Teknik Direktör: Sergen Yalçın


Gol: Eto’o (dk. 37 pen.) (Konyaspor)


Sarı Kartlar: Alican, Tayyib, Traore, Ergin, İshak (Karabükspor), Ali Turan, Mehdi Bourabia (A. Konyaspor)




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