Suç makinesi gaspçı tutuklandı

Karabük'te 63 yaşındaki yaşlı adamı darp ettikten sonra gasp eden İsa C. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan çay bahçesinin önünde meydana geldi. saat 01.25 sıralarında Ergenekon Mahallesi Atatürk Bulvarı eski valilik binası karşısında bulunan Kızılay iş merkezi önünde kalabalık bir gurubun kavga ettikleri mobese kameraları tarafından tespit edildi. Karabük Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerinin olaya müdahale ederek yaptığı araştırmalar neticesinde T.E. (63) isimli vatandaş Bayır Mahallesindeki ikametinden yürüyerek, Demir Çelik Kavşağındaki çay bahçesinin önünden geçerken İsa C. (36) isimli suçlu tarafından karanlık alana çekilip tehdit, darp ve zorla cebindeki bin 70 TL parası alındı. Darp olayı nedeniyle yaralanan T.E.'nin şüpheliyi olay yerinden kaçarken kovaladığı sırada polislerin müdahalesi sonucunda İsa C. isimli şahıs yakalandı.

Yakalanan gaspçının çok sayıda sabıka kaydının bulunduğu ve daha önce hakkında kasten yaralama, tehdit, hakaret, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve yağma suçlarından toplam 27 adet suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

Zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.