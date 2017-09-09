haftasında Kardemir Karabükspor, Beşiktaş’ı ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0’lık eşitlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
7. dakikada Babel’in ara pasıyla ceza sahasının sağında topla buluşan Negredo’nun son çizgiden yaptığı ortada Talisca’nın vuruşunu defans uzaklaştırdı.
10. dakikada Babel’in pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Negredo bekletmeden topu Talisca’ya verdi. Talisca’nın sağ ayağıyla yaptığı vuruşu kaleci Rybka kurtardı.
21. dakikada Oğuzhan’ın pasıyla sol kanatta topla buluşan Caner’in bekletmeden yaptığı ortaya Talisca’nın penaltı noktasından yaptığı vuruşta top defanstan döndü.
25. dakikada Oğuzhan’ın ara pasında ceza alanının sağında topla buluşan Babel, topu kalecinin üzerinden aşırttı. Ancak araya giren Dany Nounkeu meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
31. dakikada sağ kanatta Yatabare’nin pasıyla topla buluşan Cristian Tanase’nin dar açıdan yaptığı vuruşta top yan ağlarda kaldı.
Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu
Hakemler: Ali Palabıyık xx, Cem Satman xx, Serkan Olguncan xx
Kardemir Karabükspor: Rybka xx, Papp xx, Kerim xx, Dany xx, Barış xx, Ceyhun xx, Torje xx, Poko xx, Grozav xx, Yatabare xx
Yedekler: Çağlar, Tayyib, Gaman, Hasan, İshak, Osman, İlhan, Bliznichenko, Seleznyov
Teknik Direktör: Erkan Sözeri
Beşiktaş: Fabri xx, Necip xx, Pepe xx, Tosic xx, Caner xx, Tolgay xx, Oğuzhan xx, Lens xx, Talisca xx, Babel xx, Negredo xx
Yedekler: Tolga, Utku, Mitrovic, Medel, Querasma, Atiba, Okran, Mustafa, Cenk
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Sarı kart: Tosic