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09 Eylül 2017 18:58

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09 Eylül 2017 18:58

haftasında Kardemir Karabükspor, sahasında karşılaştığı Beşiktaş’a 1-0 mağlup oldu.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


48. dakikada Talisca’nın kullandığı serbest vuruşta barajdan dönen top sonrasında sol kanatta topla buluşan Dusko Tosic’in ortasında Negredo’nun kafa vuruşunu kaleci Rybka kontrol etti.


58. dakikada Torje’nin ceza alanının sağında topu eliyle oynadığı gerekçesiyle hakem penaltı noktasını gösterdi.


59. dakikada penaltı atışını kullanmak için topun başına gelen Oğuzhan Özyakup’un vuruşundan top üstten auta çıktı.


68. dakikada Seleznyov’un ceza sahası içine girmeden yaptığı vuruşta top direğin yanından az farkla auta çıktı.


68. dakikada Dusko Tosic, Karabükspor atağında orta alanda Torje’ye kayarak yaptığı faulün ardından ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.


79. dakikada Oğuzhan’ın orta sahadan verdiği pasla defansın arkasına sarkan Babel’in ceza alanı içinde yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1


83. dakikada Dany’nin sağ kanattan ceza alanı içine ortasında Papp topu kafayla indirdi. Meşin yuvarlağı önünde bulan Torje’nin bekletmeden yaptığı vuruşta top üstten auta çıktı.


90. dakikada Seleznyov’un sol çaprazdan yaptığı vuruşu Fabri parmaklarının ucuyla kornere çeldi.



Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu


Hakemler: Ali Palabıyık xx, Cem Satman xx, Serkan Olguncan xx


Kardemir Karabükspor: Rybka xx, Papp xx, Kerim xx, Dany xx, Barış xx, Ceyhun xx, Torje xx, Tanase x (Seleznyov dk. 63 x), Poko x (İlhan dk. 82 ?), Grozav xx (Skulason dk. 55 x), Yatabare xx


Yedekler: Çağlar, Tayyib, Gaman, Hasan, İshak, Osman, Bliznichenko


Teknik Direktör: Erkan Sözeri


Beşiktaş: Fabri xx, Necip xx, Pepe xx, Tosic x, Caner xx, Tolgay x, Oğuzhan xx, Lens x (Querasma dk. 60 xx), Talisca x (Atiba dk. 83 ?), Babel xx, Negredo x (Mitrovic dk. 71 x)


Yedekler: Tolga, Utku, Medel, Okran, Mustafa, Cenk


Teknik Direktör: Şenol Güneş


Gol: Babel (dk. 79) (Beşiktaş)


Kırmızı Kart: Tosic (dk. 68) (Beşiktaş)


Sarı kartlar: Necip, Caner (Beşiktaş), Torje, Yatabare, Dany (Kardemir Karabükspor)




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