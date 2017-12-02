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02 Aralık 2017 17:23

Süper Lig: Kardemir Karabükspor: 0 - Göztepespor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 14.

Süper Lig: Kardemir Karabükspor: 0 - Göztepespor: 0 (İlk yarı)

02 Aralık 2017 17:23

haftasında Kardemir Karabükspor, sahasında Göztepespor’u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


3. dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda Torje ortasını uzak direğe doğru gönderdi. Savunmanın kafa ile karşıladığı top ceza yayı sağ tarafındaki Poko’nun gelişine çektiği şutta kaleci Beto sol köşeye uzanarak gole izin vermedi.


15. dakikada topla birlikte sağ kanattan hareketlenen Poko ceza sahasından son çizgiye inerek yerden ortasında ön direğe doğru gönderdiği top savunmaya çarparak kalenin yanından dışarı çıktı.


19. dakikada Jahovic’in pası ile sağ kanatta topla buluşan Gouffran ortasında Castro’nun kafa vuruşunda kaleci Oleksandr Rybka topu sağ kale direğinin hemen dibinden çıkartmayı başardı.


27. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Torje’nin altıpas sağ çaprazına doğru gönderdiği ortasında topa hareketlenen Ceyhun Gülselam’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlağı direğin hemen altından kaleci Beto çıkarttı.


32. dakikada Torje ceza yayı sağ çaprazından ortasını penaltı noktasına doğru gönderdiği topu Kadu topa elle müdahale edince hakem Bahattin Şimşek penaltı noktasını işaret etti.


33. dakikada topun başına geçen Yatabare yerden kalenin soluna doğru gönderdiği topu kaleci Beto uzanarak çeldi. Kaçan penaltı sonrasında boşta kalan topa altıpas sağ çaprazında Grozav yerden vuruşunda kaleci Beto bir kez daha gole izin vermedi.



Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu


Hakemler: Bahattin Şimşek xx, Serkan Olguncan xx, Mehmet Kısal xx


Karabükspor: Rbka xx, Papp xx, Kerim xxx, Barış x, Ceyhun xx, Ibanez xx, Tanase xx, Poko xx, Torje xx Grozav xx, Yatabare


Yedekler: Ahmet, Tayyib, Gaman, Hakan, Skulason, Osman, Bliznichenko, İlhan, Seleznyov, Serdar


Teknik Direktör: Tony Popovic


Göztepe: Beto xx, Traore xx, Tanju xx, Kosanovic xx, Rotman xx, Halil xx, Castro xx, Martins xx, Selçuk xx, Jahovic xx, Gouffran xx


Yedekler: Günay, Emre Can, Schwechlen, Scarione, Ghilas, Sabri, Elassa, Doğanay, Tayfur, Ömer


Teknik Direktör: Tamer Tuna




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