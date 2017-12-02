Diğer
Kategoriler
02 Aralık 2017 18:33

Süper Lig: Kardemir Karabükspor: 0 - Göztepespor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 14.

Süper Lig: Kardemir Karabükspor: 0 - Göztepespor: 1 (Maç sonucu)

02 Aralık 2017 18:33

haftasında Kardemir Karabükspor, sahasında Göztepespor’u konuk etti. Mücadele konuk takım Göztepe’nin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


58. dakikada Göztepe’nin hızlı gelişen kontra atakta Castro’nun ara pası ile ceza yayı sağ çaprazdan ceza sahasına giren Jahovic’in vuruşunda kaleciye çarpan meşin yuvarlak kalenin sağ tarafından filelerle buluştu. 0-1


77. dakikada Castro’nun ortasında savunmadan seken topa altıpas sağ tarafında hareketlenen Gouffran’ın kayarak yaptığı vuruşunda top kalenin hemen yanından dışarı gitti.


89. dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda Luis Ibanez ortasını penaltı noktasının sağ arka tarafına gönderdi. Bu noktada topu göğsü ile yumuşatan Serdar Deliktaş yerden vuruşunu yaptı ancak kaleci Beto sol köşeye uzanarak gole izin vermedi.


90+2. dakikada ceza yayının gerisinden kullanılan serbest vuruşta Seleznyov doğrudan kaleyi gönderdiği şutunda top üst direğe çarparak oyun alanına döndü.



Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu


Hakemler: Bahattin Şimşek xx, Serkan Olguncan xx, Mehmet Kısal xx


Karabükspor: Rbka xx, Papp xx, Kerim xxx, Barış x, Ceyhun xx, Ibanez xx, Tanase xx (Seleznyov dk. 71 xx), Poko xx, Torje xx (İlhan dk. 79 xx) Grozav xx (Serdar dk. 63 xx), Yatabare


Yedekler: Ahmet, Tayyib, Gaman, Hakan, Skulason, Osman, Bliznichenko


Teknik Direktör: Tony Popovic


Göztepe: Beto xx, Traore xx, Tanju xx, Kosanovic xxx, Rotman xx (Ngando dk. 90 ?), Halil xx (Tayfur dk. 69 xx), Castro xx, Martins xx, Selçuk xxx, Jahovic xxx (Ghilas dk. 82 x), Gouffran xxx


Yedekler: Günay, Emre Can, Schwechlen, Scarione, Sabri, Elassa, Doğanay, Ömer


Teknik Direktör: Tamer Tuna


Gol: Jahovic (dk. 58) (Göztepe)


Sarı kartlar: Poko, Yatabare (Karabükspor), Martins, Beto (Göztepe)




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KARABÜK HABERLERİ
KARABÜK HAVA DURUMU
20
°
C
Sisli
  • Pazar
    Sisli
    20°C
  • Pazartesi
    Sağnak Yağışlı
    8°C
  • Salı
    Sağnak Yağışlı
    8°C
  • Çarşamba
    Kar Yağışlı
    5°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
    AdIDM.
    KartTR Astropay
    Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
    Takı Dükkanı
    Gümüş Alyans Modelleri
    Nice Türkiye
    Nice Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.nice-turkey.com
    Bft Türkiye
    Bft Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.bft-turkiye.com

    AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
    BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
    Reklamı Geç