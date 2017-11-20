Süper Lig: Kardemir Karabükspor: 0 - Kasımpaşa: 0 (İlk Yarı)

haftasında Kardemir Karabükspor, sahasında Kasımpaşa’yı konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk Yarı)
2. dakikada İlhan Depe’nin sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına hareketlenen Mustapha Yatabare’nin kafa vuruşunda top kalenin sağından auta çıktı.
8. dakikada Andre Poko’nun ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda Ramazan Köse topa hakim oldu.
21. dakikada sol kanattan kazanılan korneri kullanan Torje’nin ceza alanına gönderdiği ortasında Ramazan çift yumrukla topu uzaklaştırmayı başardı.
30. dakikada Veigneau’nun sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına hareketlenen Etoundi’nin vuruşunda top kalenin üstünden auta çıktı.
36. dakikada Poko’nun sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına hareketlenen Yatabare’nin kale önünde yaptığı vuruşunda top kalenin sağından az farkla auta çıktı.
Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu
Hakemler: Halil Umut Meler xx, Volkan Ahmet Narinç xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx
Kardemir Karabükspor: Ahmet xx, Papp xx, Dany xx (Skulason dk. 44 x), Gaman xx, Barış xx, Ibanez xx, Poko xx, İlhan xx, Tanase xx, Torje xx, Yatabare xx
Yedekler: Rybka, Çağlar, Hakan, Tayyip, Osman, Serdar, Grazov, Kerim, Seleznov
Teknik Direktör: Tony Popovic
Kasımpaşa: Ramazan xx, Popov xx, Youssef xx, Omeruo xx, Veigneau xx, Pavelka xx, Sadiku xxx, Mensah xx, Eduok xx, Murillo xx, Etoundi xx
Yedekler: Eray, Burak, Valencia, Hasan, Onur, Ahmed, Hakan, Neumayr, Veysel, Burak Turan
Teknik Direktör: Kemal Özdeş
Sarı kartlar: Youssef, Etoundi (Kasımpaşa)