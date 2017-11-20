Diğer
Kategoriler
20 Kasım 2017 20:54

Süper Lig: Kardemir Karabükspor: 0 - Kasımpaşa: 0 (İlk Yarı)

Süper Lig’in 12.

Süper Lig: Kardemir Karabükspor: 0 - Kasımpaşa: 0 (İlk Yarı)

20 Kasım 2017 20:54

haftasında Kardemir Karabükspor, sahasında Kasımpaşa’yı konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk Yarı)


2. dakikada İlhan Depe’nin sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına hareketlenen Mustapha Yatabare’nin kafa vuruşunda top kalenin sağından auta çıktı.


8. dakikada Andre Poko’nun ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda Ramazan Köse topa hakim oldu.


21. dakikada sol kanattan kazanılan korneri kullanan Torje’nin ceza alanına gönderdiği ortasında Ramazan çift yumrukla topu uzaklaştırmayı başardı.


30. dakikada Veigneau’nun sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına hareketlenen Etoundi’nin vuruşunda top kalenin üstünden auta çıktı.


36. dakikada Poko’nun sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına hareketlenen Yatabare’nin kale önünde yaptığı vuruşunda top kalenin sağından az farkla auta çıktı.



Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu


Hakemler: Halil Umut Meler xx, Volkan Ahmet Narinç xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx


Kardemir Karabükspor: Ahmet xx, Papp xx, Dany xx (Skulason dk. 44 x), Gaman xx, Barış xx, Ibanez xx, Poko xx, İlhan xx, Tanase xx, Torje xx, Yatabare xx


Yedekler: Rybka, Çağlar, Hakan, Tayyip, Osman, Serdar, Grazov, Kerim, Seleznov


Teknik Direktör: Tony Popovic


Kasımpaşa: Ramazan xx, Popov xx, Youssef xx, Omeruo xx, Veigneau xx, Pavelka xx, Sadiku xxx, Mensah xx, Eduok xx, Murillo xx, Etoundi xx


Yedekler: Eray, Burak, Valencia, Hasan, Onur, Ahmed, Hakan, Neumayr, Veysel, Burak Turan


Teknik Direktör: Kemal Özdeş


Sarı kartlar: Youssef, Etoundi (Kasımpaşa)




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KARABÜK HABERLERİ
KARABÜK HAVA DURUMU
4
°
C
Yoğun Kar Yağışı
  • Salı
    Yoğun Kar Yağışı
    4°C
  • Çarşamba
    Kar Yağışlı
    5°C
  • Perşembe
    Kar Yağışlı
    5°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    6°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç