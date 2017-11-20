Diğer
Kategoriler
20 Kasım 2017 22:05

Süper Lig: Kardemir Karabükspor: 0 - Kasımpaşa: 2 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 12.

Süper Lig: Kardemir Karabükspor: 0 - Kasımpaşa: 2 (Maç sonucu)

20 Kasım 2017 22:05

haftasında Kardemir Karabükspor, sahasında Kasımpaşa’ya 2-0 mağlup oldu.


Bu sonuçla Kasımpaşa puanını 15’e çıkarırken, Karabükspor ise 8 puanda kaldı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


58. dakikada Papp’ın geri pasında Gaman ile kalesini terk eden Ahmet Şahin arasındaki anlaşmazlık sonrasında topu kapan Etoundi’nin sol çaprazdan kaleye gönderdiği şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1


61. dakikada Torje’nin ara pasında ceza alanında topla buluşan Yatabare’nin bekletmeden kaleye gönderdiği şutunda açıyı iyi kapatan Ramazan topu uzaklaştırmayı başardı.


77. dakikada ceza alanında topla buluşan Murillo’nun bekletmeden yaptığı vuruşunda Ahmet Şahin’den dönen topu tekrar önünde bulan Murillo’nun vuruşunda Gaman topu uzaklaştırdı.



Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu


Hakemler: Halil Umut Meler xx, Volkan Ahmet Narinç xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx


Kardemir Karabükspor: Ahmet x, Papp xx, Dany xx (Skulason dk. 44 xx), Gaman xx, Barış xx, Ibanez xx, Poko xx, İlhan xxx (Seleznov dk. 62 xx), Tanase xx (Grazov dk. 79 xx), Torje xx, Yatabare xx


Yedekler: Rybka, Çağlar, Hakan, Tayyip, Osman, Serdar, Kerim


Teknik Direktör: Tony Popovic


Kasımpaşa: Ramazan xx, Popov xx, Youssef xx, Omeruo xx, Veigneau xx, Pavelka xx, Sadiku xxx, Mensah xx (Neumayr dk. 88 ?), Eduok xxx, Murillo xxx (Hasan dk. 90 ?), Etoundi xxx (Valencia dk. 77 xx)


Yedekler: Eray, Burak, Onur, Ahmed, Hakan, Veysel, Burak Turan


Teknik Direktör: Kemal Özdeş


Goller: Etoundi (dk. 58 ve 72) (Kasımpaşa)


Sarı kartlar: Torje (Karabükspor), Youssef, Etoundi, Pavelka (Kasımpaşa)




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KARABÜK HABERLERİ
KARABÜK HAVA DURUMU
4
°
C
Yoğun Kar Yağışı
  • Salı
    Yoğun Kar Yağışı
    4°C
  • Çarşamba
    Kar Yağışlı
    5°C
  • Perşembe
    Kar Yağışlı
    5°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    6°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç