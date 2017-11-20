Süper Lig: Kardemir Karabükspor: 0 - Kasımpaşa: 2 (Maç sonucu)

haftasında Kardemir Karabükspor, sahasında Kasımpaşa’ya 2-0 mağlup oldu.
Bu sonuçla Kasımpaşa puanını 15’e çıkarırken, Karabükspor ise 8 puanda kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
58. dakikada Papp’ın geri pasında Gaman ile kalesini terk eden Ahmet Şahin arasındaki anlaşmazlık sonrasında topu kapan Etoundi’nin sol çaprazdan kaleye gönderdiği şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1
61. dakikada Torje’nin ara pasında ceza alanında topla buluşan Yatabare’nin bekletmeden kaleye gönderdiği şutunda açıyı iyi kapatan Ramazan topu uzaklaştırmayı başardı.
77. dakikada ceza alanında topla buluşan Murillo’nun bekletmeden yaptığı vuruşunda Ahmet Şahin’den dönen topu tekrar önünde bulan Murillo’nun vuruşunda Gaman topu uzaklaştırdı.
Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu
Hakemler: Halil Umut Meler xx, Volkan Ahmet Narinç xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx
Kardemir Karabükspor: Ahmet x, Papp xx, Dany xx (Skulason dk. 44 xx), Gaman xx, Barış xx, Ibanez xx, Poko xx, İlhan xxx (Seleznov dk. 62 xx), Tanase xx (Grazov dk. 79 xx), Torje xx, Yatabare xx
Yedekler: Rybka, Çağlar, Hakan, Tayyip, Osman, Serdar, Kerim
Teknik Direktör: Tony Popovic
Kasımpaşa: Ramazan xx, Popov xx, Youssef xx, Omeruo xx, Veigneau xx, Pavelka xx, Sadiku xxx, Mensah xx (Neumayr dk. 88 ?), Eduok xxx, Murillo xxx (Hasan dk. 90 ?), Etoundi xxx (Valencia dk. 77 xx)
Yedekler: Eray, Burak, Onur, Ahmed, Hakan, Veysel, Burak Turan
Teknik Direktör: Kemal Özdeş
Goller: Etoundi (dk. 58 ve 72) (Kasımpaşa)
Sarı kartlar: Torje (Karabükspor), Youssef, Etoundi, Pavelka (Kasımpaşa)