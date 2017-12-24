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24 Aralık 2017 14:30

Süper Lig: Kardemir Karabükspor: 0 - Trabzonspor: 0 (Maç devam ediyor)

Süper Lig’in ilk devresinin son haftasında Kardemir Karabükspor, Trabzonspor’u konuk ediyor.

Süper Lig: Kardemir Karabükspor: 0 - Trabzonspor: 0 (Maç devam ediyor)

24 Aralık 2017 14:30

Mücadelede 30 dakika geride kalırken golsüz eşitlik sürüyor.




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