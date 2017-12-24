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Süper Lig: Kardemir Karabükspor: 0 - Trabzonspor: 0 (Maç Devam Ediyor)
24 Aralık 2017 14:30
Süper Lig: Kardemir Karabükspor: 0 - Trabzonspor: 0 (Maç devam ediyor)
Süper Lig’in ilk devresinin son haftasında Kardemir Karabükspor, Trabzonspor’u konuk ediyor.
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24 Aralık 2017 14:30
Mücadelede 30 dakika geride kalırken golsüz eşitlik sürüyor.
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