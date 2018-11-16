TAF'dan Rektör Polat'a teşekkür belgesi

Dr. Refik Polat'a teşekkür belgesi verildi.

Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdülkadir Çetin, Türkiye Atletizm Federasyonu IAAF Çocuk Atletizmi Projesi Koordinatörü Necdet Ayaz, Eski Milli Atlet İsmail Akçay, Türkiye Atletizm Federasyonu Personeli Küba Islak tarafından Rektör Prof. Dr. Refik Polat'a ‘IAAF Çocuk Atletizmi' projesine yapılan talep ve katkılardan dolayı teşekkür ziyaretinde bulundu.

Prof. Dr. Refik Polat, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek her türlü desteği vermeye hazır olduklarını aktardı.

Ziyaretin sonunda Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) Çocuk Atletizmi Projesi Koordinatörü Necdet Ayaz, Rektör Polat'a teşekkür belgesi vererek forma takdim etti.