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29 Kasım 2017 19:21

Tamer Avcı: “Bizim için avantaj sayılır”

Ziraat Türkiye Kupası 5.

Tamer Avcı: “Bizim için avantaj sayılır”

29 Kasım 2017 19:21

tur ilk maçında TFF 1. Lig takımlarından İstanbulspor deplasmanda Karademir Karabükspor’a 2-1 mağlup oldu.


Maçın ardından açıklamalarda bulunan İstanbulspor Teknik Sorumlusu Tamer Avcı, iki takımı tebrik ederek, “Maç eksiği olan oyuncularımızı görme fırsatını bulduk. Bizim için çok olumlu olduğunu düşünüyorum. Oyun önce dengeli başladı. Rakibimiz iki pozisyon buldu, kalitesinden dolayı bu pozisyonları değerlendirdi. Devreye 2-0 önde girdiler. İçeride gerekli konuşmaları yaptık, ikinci yarıya daha ciddi başladık. İkinci yarıda golü bulduk. Daha sonra da oyuna bir kaç hamle yaptık. Daha dengeli bir maç oldu, seyir zevki daha güzel bir maç oldu. 2-1 sona erdi, bizim için avantaj sayılır" dedi.




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