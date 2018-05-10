Taner Akkuş’tan SADEP ekibine moral programı

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Fatih Ürkmezer ev sahipliğinde ve Kaymakamlık Proje Koordinatörü Miray Ürkmezer başkanlığında, Analiz uzmanı Taner Akkuş tarafından yapılan programa SADEP sağladı. Safranbolu Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Zülfiye Özcan Eraslan ile Safranbolu Kültür Eğitim Merkezi Koordinatörü Münevver Esen’de hazır bulundu. Türkiye’de ilk olan, nefesten kimlik analizi, boşanma öncesi arabuluculuk, Empatiye davet, Öfke ile sinir ayırımı ve Beyin resetleme gibi toplumsal meselelere duyarlılık amaçlayan önemli projelere imza atan Analiz Uzmanı Taner Akkuş, SADEP ekibine moral verdi.

Programda SADEP ekibinin mahalle makale, sokak sokak ve ev ev gezerken karşılaştıkları dramatik ve gizlenmiş içsel kanayan yaraların dile getirilmesi notları okunurken duygusal anlara neden oldu. Programa katılan ekip Akkuş’un anlamlı anlatımı ile denklemsel örneklemelerini memnuniyetle dinledi.

Safranbolu acil destek ekibi

SADEP çalışmaları kapsamında Safranbolu’da ikamet eden tüm vatandaşların hanelerine ziyarette bulunduklarını kaydeden ekip, evleri ziyaret edilen ve hatırları sorulan bazı vatandaşlar tarafından yoğun bir özlem ve sevgiyle karşılandıklarını ifade etti. SADEP ekibi Safranbolu’da hizmetlerine hiç ara vermeden devam edeceklerine ve daha iyi hizmet verme noktasında projenin sürdürülebileceği kapsamında geliştirileceği bildirildi.

Proje Koordinatörü Ürkmezer ile Kültür ve Sosyal işler Müdürü Eraslan, moral amaçlı düzenlenen söyleşide duygu dolu program için Analiz Uzmanı Taner Akkuş’a teşekkür ederek plaket takdim etti.