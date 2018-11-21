Taner Öcal: “Gol atan bir takım oluşturmak istiyorum”

Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor'da teknik direktörlük görevine getirilen Taner Öcal, sahada savaşan, mücadele eden ve gol atan bir takım oluşturmak istediğini belirtti.

Kırmızı-mavili takım Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında, Cuma günü kendi sahasında oynayacağı Balıkesirspor maçının hazırlıklarını yeni teknik adam Taner Öcal yönetiminde Hasan Doğan Tesisleri'ndeki antrenmanla sürdürdü.

Isınma hareketleri ile başlayan idman, pas ve top kapma çalışmasıyla devam etti. Antrenman çift kale maçla sona erdi.

Antrenman öncesi konuşan yeni Teknik Direktör Taner Öcal, eğitimci kişiliği ile tanındığını, bir süre Futbol Federasyonu Eğitim Dairesinde ve UEFA kurslarında görev aldığını söyledi.

“Parasında pulunda değiliz”

“Burada olmamızın nedeni Mehmet Yüksel gibi başkanımızın, dürüst bir insanın onur mücadelesinde yanında olmaktır” diyen Öcal, “Parasında pulunda değiliz. Türk futboluna ne kadar yetenekli futbolcuları kazandırabilirsek bu dönemde bizim için başarı sayılır. Bu hedeflerimiz içerisinde takımı yukarılara taşımakta var. 21 tane pırıl pırıl gencecik çocuklarım var. Hepsi bizden hizmet bekliyor. Onları kademe kademe nereye kadar taşırsam takımla birlikte bizim için başarı olur. Karabük'ün çocukları adına ne kadar faydalı olursam kendi ve ekibimin kariyeri için maddiyattan daha önemli” ifadelerini kullandı.

Öcal, Karabük gibi futbol şehrinin kötü duruma düşmesinden dolayı çok üzgün olduklarını belirterek, “Buradan nasıl çıkabileceğimizin mücadelesini vereceğiz. Onun için ben ve ekibim Karabük ve başkanımızın yanında bu onurlu mücadeleyi vermeye karar verdik” dedi.

“Gol atan takım oluşturmak istiyorum”

İlk iki haftada sıkıntı yaşayacaklarını ve sonraki haftalarla oyun anlamında fark oluşturacaklarını dile getiren Öcal, şunları söyledi:

“Bizim yaptığımız iş sonuca bağlı bir iş ama ben öyle düşünmüyorum. Ben yetiştirdiğim sporculara bakıyorum. Kariyerimin sonu olacağını söylediler ama ben böyle bir şey düşünmek istemiyorum. Ben burada ekibimle futbol üzerine çok şey koyacağımı düşünüyorum. Çocukların bana verdiği enerji müthiş. Sahada savaşan, mücadele eden, az top kaybeden, pozisyon alan ve gol atan bir takım oluşturmak istiyorum. İlk iki hafta sıkıntı yaşayabiliriz ama daha sonraki haftalarda oyun anlamında çok üstüne koyduklarını göreceksiniz. Bizim kariyerimiz önemli değil. Buradan 3-4 tane çocuğumuzu Türk futboluna kazandırabilirsek bizim için başarıdır.”