Taraftardan Karabükspor’a destek yürüyüşü

Karabükspor’a destek çağrısı yapmak için KARDEMİR girişine kadar yürüyüş gerçekleştirilen Mavi Ateş taraf grubu KARDEMİR yönetiminden Karabükspor’a sahip çıkmasını istedi. KARDEMİR önünde toplanan grup adına konuşan Mavi Ateş Taraftar Grubu Derneği Başkanı Emrah Akbulut, toplanma sebeplerinin Kardemir Karabükspor’un 50. yılında içinde bulunduğu durumdan kaynaklandığını belirterek, “Burada ana sponsorumuz göğsümüzde gururla taşıdığımız KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Bey’e sesleniyorum. Babalarınız 50 yıl bu takımı bu durumlara düşürmedi. Sizlerde babalarını örnek alın. Ya bu kulübü kapatın ya da bu kulübe komple sahip çıkın. Karabük nerenin takımı, ne zaman sahip çıkacaksınız bu Karabük’e” dedi.