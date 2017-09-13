Taraftarlardan futbolculara cevizli helva dopingi

haftasında deplasmanda Teleset Mobilya Akhisarspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını akşam saatlerinde Hasan Doğan Tesisleri’nde gerçekleştirdiği antrenman ile sürdürdü.

Teknik Direktör Erkan Sözeri yönetiminde gerçekleşen antrenmanda, kırmızı-mavili ekip istasyon çalışmasının ardından şut ağırlıklı çalışma yaptı.

Antrenman sırasında Ukranyalı forvet Yevgen Seleznov, kaleci eldivenlerini takarak takım arkadaşlarının çektiği şutları kurtararak profesyonel kalecilere taç çıkarttı. Kolay kolay gol yemeyen Seleznov’u takım arkadaşları top yağmuruna tuttu.

Takımın idmanını takip eden Kardemir Karabükspor Basın Sözcüsü Koray Erikçi, eleştiri odağı olan stadyum zemini için hummalı bir çalışmanın başladığını söyledi.

İHA’ya açıklamalarda bulunan Erikçi, Beşiktaş maçı sonrası maçları oynadıkları Dr. Necmettin Şeyhoğlu stadının zemin iyileştirme çalışmalarını başladığını ve iç sahada oynayacakları Yeni Malatyaspor maçında daha iyi bir zemine sahip olacaklarını kaydetti.

Erikçi, hafta sonu deplasmanda konuk olacakları Akhisar karşısında 3 puan hedeflediklerini ve bu yönde takımın çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü de kaydederek, “Geçen sezon takım olarak ciddi bir deplasman problemi yaşıyorduk. Bu sene Erkan hocamızın faktörü ile farklı çıkıyoruz. Şans faktörü biraz yanımızda olması gerekiyor. Deplasmanda bundan sonra geçen yıl yaşadığımız sıkıntıları yaşayacağımızı düşünmüyorum. Akhisar maçında puanla dönebilirsek biraz daha rahatlarız. Sezon başında toplanacak puanlar bizim için çok önemli. Sonrasında bu kaybedilen puanların telafisi zor oluyor. Baştan işi garantiye almak gerekiyor" dedi.

Takımın idmanını izleyen Yortan Mavi Ateş taraftar grubu idman sonrası teknik heyet ve futbolculara yöresel ev yapımı cevizli helva ikramında bulundu.