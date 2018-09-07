Tarihi 197 yıllık eve ’En iyi restore edilen ev’ plaketi çakıldı

’su düzenlenen ‘Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali’ etkinlikleri kapsamında, ’En iyi restore edilen ev’ plaketi 197 yıllık Asmazlar Bağ evine törenle çakıldı.

Bağlarbaşı Mahallesi’nde 1821 yılında yapılan ve 2011 yılında restore edilerek korunan 197 yıllık evin restorasyonu 4 yıl sürdü. Sabiha Yongacı’ya ait iki asırlık geçmişe sahip ev festival etkinlikleri kapsamında en iyi restore edilen ev seçildi.

Konak önündeki plaket çakma törenine Karabük Valisi Kemal Çeber, Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Fatih Ürkmezer, Karabük İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Şahin ile konak sahipleri ve çok sayıda davetli katıldı.

“Sonraki nesillere en iyi şekilde teslim etmeliyiz”

Karabük Valisi Kemal Çeber, Safranbolu’yu klasik il veya ilçe olarak gezmediğini baktığım her duvarda bastığı her taşta çok derin bir tarih olduğunu bilerek gezdiğini belirterek, “O dönemin insanlarının burayı kenti ilmek ilmek dokuyarak bize bıraktıklarını düşünerek çalışıyorum. Hepimizin öyle davranmasını ve düşünmesini istiyorum. Çünkü zaman zaman sıkıntılar yaşıyoruz. Özellikle koruma anlamında sıkıntılar yaşıyoruz. Bize düşen vahşi kapitalizmden, para hırsından kendimizi arındırarak bizlere emanet edilmiş, çok uğraşılarak servis edilmiş konaklara iyi bakarak bizden sonraki nesillere en iyi şekilde teslim etmeliyiz” dedi.

“Safranbolu evleri tarihi ve kültürü ile bir bütün”

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Fatih Ürkmezer, Safranbolu’yu Safranbolu yapan, değerlerin en başında Safranbolu Evleri geldiğini ifade ederek “Safranbolulu hemşehrilerimiz yıllarca bu evlerde yaşamışlar, güzel kötü anıları biriktirmişler. Günümüze kadar bu evleri sağlıklı bir şekilde ulaştırmışlar, Safranbolu tarihi ve kültürü ile evleriyle bir bütün. Bizlerde kaymakamlık ve belediye olarak bizden sonraki nesillere bu kültürü en iyi şekilde aktarmakla yükümlü hissediyoruz. Bu seneki festival ana teması olan mahalle kültürünü bu sokaklarda, evlerde, mahallelerde oluşturulmuş, günümüze gelmiş bir kültürü temsil ediyor. Bu evlerde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından ’En iyi restore edilen ev’ plaketini tarihi evin duvarına çakılıp, gezildi.