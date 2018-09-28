Tarihi Çarşıda aşure ikramı

Safranbolu Belediyesi tarafından Tarihi Çarşı'da muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure dağıtıldı.

Safranbolu Belediyesine bağlı bulunan Safranbolu Kültür ve Eğitim Merkezi (SAKEM)'de hazırlanan ve belediye binası önü ile Tarihi Çarşıda bulunan Kazdağlı Meydanında yapılan aşure dağıtımına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Vatandaşlara aşure ikram eden Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Fatih Ürkmezer, belediye olarak kentin hemen her yerinde aşure dağıtımı etkinliğinin devam ettiğini belirterek, “Hepimizin malumu olduğu üzere muharrem Ayı içerisindeyiz. Belediye olarak bizlerde kentimizin çeşitli yerlerinde Aşure ikramı yapıyoruz. Geçtiğimiz günlerde Misak-ı Milli Demokrasi Meydanında bir etkinlik gerçekleştirdik. Kamu kurum ve kuruluşlarındaki arkadaşlarımıza da ikramlarda bulunduk. Bu gün de Tarihi Çarşıda bulunan Kazdağlı Meydanında ve belediye binası önünde aşure ikramı personelimiz tarafından yapıldı. Aşure ayının başta Safranbolumuz olmak üzere ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum” dedi.

Ürkmezer'e aşure ikramında İlçe Emniyet Müdürü Osman Gül ve mahalle muhtarları ve Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü personeli eşlik ederken, turistlerin aşureye olan ilgisi ise gözden kaçmadı.