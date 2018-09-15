‘Tarihi çarşılarımız gün yüzüne çıkıyor' projesi imzalandı

Safranbolu Belediyesi tarafından Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı'na (BAKKA) sunulan proje faaliyete geçiyor.

2018 yılı ‘Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı' kapsamında BAKKA'ya sunulan ve desteklen ‘Tarihi Çarsılarımız Gün Yüzüne Çıkıyor' isimli projenin sözleşmesi Zonguldak Batı Karadeniz Kalkınma Ajansında Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer ve BAKKA Genel Sekreteri Elif Acar tarafından imzalandı. İmzaların atılmasının ardından Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmez, UNESCO miras kenti olan Safranbolu'nun korumacılıktaki başarısı ile adından sıkça söz ettirdiğini belirterek, “Bizlerde bu önemli mirası koruma ve gelecek nesillere aldığımız gibi ulaştırmak adına çeşitli projeler gerçekleştirmekteyiz. Bu çalışmalara en yakın örneğin Akçasu projesi. Akçasu Mahallemizde gerçekleştirdiğimiz proje ile burayı yeniden köprüleri, yürüyüş parkuru ve dinlenme alanları ile bir cazibe merkezi haline getirdik. Yine BAKKA tararından desteklenecek olan önemli bir proje ile ilçemizin en çok ziyaretçi alan Tarihi Çarşı bölümünde bir çalışma yapacağız. Bu kapsamda, Tarihi Çarşıda bulunan Saraçlar Sokak, Kunduracılar Sokak ve Semerciler Sokakta, sokak sağlıklaştırması kapsamında 67 adet dükkanın ön cephe restorasyonunu başlatacağız. İnşallah projeyi kısa sürede tamamlayıp, halkımızın ve kentimizi ziyaret edenlerin hizmetine sunacağız. Hayırlı olsun” dedi.