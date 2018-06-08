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08 Haziran 2018 21:36

Tarihi çarşıya yangın dolapları yerleştiriliyor

Safranbolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından tarihi çarşıda ulaşımın zor olduğu mahallelere yangın dolapları yerleştiriliyor.

Tarihi çarşıya yangın dolapları yerleştiriliyor

08 Haziran 2018 21:36


İtfaiye araçlarının ulaşımının zor olabileceği, esnafların yoğun olduğu ve gerektiğinde müdahalede bulunabilecekleri ve zaman kazanmak amacı ile yangın dolapları yerleştirilme çalışmalarına başlandı.


Safranbolu’nun özelikle tarihi bölümündeki yapıların ahşap, bazı mahallelere çeşitli sebeplerden dolayı ulaşımının kolay olmaması nedeni ile İtfaiye Müdürlüğü tarafından yangın dolapları uygulamasına başlandığını belirten Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer, “Bu kapsamda Tarihi Çarşı ve Ulu Camii çevresine projeli, koruma kurulu onaylı 6 adet yangın dolabından 2 tanesi yerleştirildi. Bu noktalarla birlikte Köprülü Cami Bahçesine, Musalla ve Karaali Mahallesi, Kileciler Konağı Kavşağı, İzzet Paşa Camii çevresi ve Ulu Cami Çevresine yangın vanaları çok kısa sürede yerleştirilecek” diye konuştu.


Özellikle tarihi çarşı bölgesinde ticaret ile uğraşa ya da ikamet eden vatandaşların konu ilke ilgili çok dikkatli olması gerektiğini hatırlatan Ürkmzer, “Kentimiz vatandaşlarımızın büyük katkıları ve gerçekleştirdiği çalışmalar ile korumanın başkenti unvanını almıştır. Koruma bilincinin üst seviyede olduğu Safranbolu’muzda aynı bilinçle gerek kaymakamlık ve belediye olarak biz gerekse vatandaşlarımız elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Bu tertibatı kullanmak inşallah nasip olmaz” dedi.




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