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02 Ağustos 2018 15:23

Taş sandık mezarın bulunduğu alan kameralarla 24 saat izleniyor

Yenice ilçesinde bin 800 yıllık taş sandık mezarın bulunduğu alan kameralarla takip ediliyor.

Taş sandık mezarın bulunduğu alan kameralarla 24 saat izleniyor

02 Ağustos 2018 15:23


Yenice Belediye Başkanlığı tarafından merkeze bağlı Yirmibeşler Mahalllesi’nde yol genişletme çalışması yapıldığı sırada ortaya çıkan bin 800 yıllık taş sandık mezarın bulunduğu alana son sistem kameralar monte edildi. Kaymakamlık tarafından kurulan sistem sayesinde güvenlik güçleri alanı mobese sistemiyle 24 saat izliyor. Kaymakamlık tarafından bir direğe toplam iki kamera bağlanırken kısa sürede yapılan çalışma kapsamında, gece görüşü ve çevre aydınlatması güçlendirilen kameralar teknolojik bakımdan son sistem özelliklere sahip. Bin 800 yıllık taş sandık mezarın bulunduğu alan Yenice Emniyet Amirliği içerisinde bulunan gözlem ve sistem odasından 24 saat izlenerek denetleniyor. Bin 800 yıllık taş sandık mezarın bulunduğu alanda Kastamonu Müze Müdürlüğü uzmanları denetiminde Yenice Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yol açma çalışmaları yapılmıştı ve yolun kazı çalışmaları başlamasıyla açılacağı ifade edildi.


Taş sandık mezarın bulunduğu alanda Kastamonu Müze Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin salı günü kazı çalışmalarına başlayacağı belirtildi.




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