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10 Temmuz 2018 14:02

Taşlar boyanıyor, güzel görünüm kazanıyor

Safranbolu Belediyesi ekipleri tarafından çarşı merkezinde yapılan düzenleme çalışmaları kapsamında refüj ve kaldırım taşları boyandı.

Taşlar boyanıyor, güzel görünüm kazanıyor

10 Temmuz 2018 14:02


Safranbolu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı park ve bahçeler amirliği ekiplerince Safranbolu çarşı merkezinde bulunan refüj ve kaldırım taşlar sarı ve beyaz renklere boyanarak çarşı merkezine güzel bir görünüm kazandırılıyor.


Çalışmalarla ilgili açıklama yapan Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer, ilçe merkezinde bulanan parklarda ve diğer alanlarda yapılan yeşillendirme çalışmalarının ardından kaldırım taşlarında boyama işlemi başlattıklarını ifade ederek, “İlçe çarşı merkezinde yaptığımız düzenleme çalışmaları kapsamında kaldırım taşlarını sarı ve beyaz renge boyuyoruz. Böylece çarşı merkezini daha güzel bir görünüm kazandırıyoruz. Yaz aylarının gelmesi ile birlikte Park ve Bahçeler Amirliğimiz ilçenin güzel bir görünüme kavuşması ve yeşil alanların arttırılmasına yönelik çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam ediyor. Zamanla silinmeye yüz tutan kaldırım taşlarını boyayarak çarşı merkezini güzel ve temiz bir görünüme kavuşturuyoruz. Sarı ve beyaz renklere boyadığımız kaldırım taşları sürücüler için uyarıcı olurken, çevreye estetik bir görünüm ve yayaların güvenli bir ortamda yürümelerini sağlıyor.” dedi.




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