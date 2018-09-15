Tavuk eti yiyen inek şaşırttı

Karabük'ün Yenice ilçesi'nde tavuk eti yiyen bir inek sahibini şaşırttı.

Yenice ilçesi'ne bağlı Değirmenyanı Köyü Erfeyli Mahallesi'nde yağmurda ıslandıktan sonra otladığı tarlada yuvarlanarak ön bacaklarını inciten ineğin, sahibinin kendileri için yaptıkları mangaldan et yemesi şaşkınlığa neden oldu. Dursun Kurt'a ait inek tarlada otlarken yüksek bir yerden yuvarlanarak ön bacaklarını incitti. Akşam eve gelmeyen hayvanını merak eden sahibi ineği aramak için ormana aramaya gitti. İneğini yatarken bulan Dursun Kurt ve kardeşi hayvanın bacaklarının incinmesinden dolayı evine getiremedi. Yabani hayvanların saldırısına uğramaması için sabaha kadar başında nöbet tutan kardeşler acıktıkları için mangal yaptılar. Kurt, kokusundan dolayı mangala yaklaşan ineğine yemesi için pişirdiği tavuk etinden vermeye başladı. Eti yemeye başlayan inek sahiplerini şaşırtırken o anlar kardeşler tarafından cep telefonuna kaydedildi.

‘Mangala uzandı, çok şaşırdık”

Ayağa kalkamayan inek caraskal yardımı ile kaldırılırken, hayvan sahibi Dursun Kurt hayvanın başında nöbet tutarken mangal yaktıklarını ve hayvanın mangala doğru uzandığını belirterek, “Yiyecek mi diye gösterelim dedik, hakikaten de yedi. Bu duruma bizde çok şaşırdık, ızgarının birazını yedi. Şimdi sağlık durumu da iyi. Buradaki arkadaşların ve caraskal (vinç) yardımı ile ayaklandırdık ineğimizi. İnşallah daha da iyi olacak" dedi.