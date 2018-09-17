Tayini çıkan Kaymakam Demirel' e veda yemeği yapıldı

İçişleri Bakanlığı'nın 2018 yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Ordu İlinin Kabataş ilçesi Kaymakamlığı'na atanan Yenice Kaymakamı Muhammet Fatih Demirel için Beste Düğün Salonu'nda bir veda yemeği düzenlendi.

Düzenlenen veda yemeğine, Kaymakam Muhammet Fatih Demirel ve eşi, belediye başkanları, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve yurttaşlar katıldı.

Veda yemeğinde sırasıyla, Yenice Muhtarlar Derneği Başkanı Niyazi Çenesiz, Yortan Belediye Başkanı Yılmaz Tiryaki, Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı ve Kaymakam Demirel birer konuşma yaptılar. Konuşmacılar, Kaymakam Demirel'in Yenice'de kaldığı 21 ay boyunca uyumlu bir çalışma sergilediğini vurguladılar.Kaymakam Demirel'de konuşmasında, “21 ay önce buraya geldim. Gittiğim yerlerde, hep bizim orada şu var, bizim orada bu var diye konuştum. Yenice'ye sahiplendik. Ben buradan hepinizden hakkınızı helal etmenizi istiyorum. Benden yana hakkım sizlere helal olsun” dedi.

Verilen yemeğin ardından Kaymakam Demirel ve eşi katılımcılarla teker teker vedalaştı.