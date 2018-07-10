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10 Temmuz 2018 12:30

Tayini çıkan Orman İşletme Müdürüne veda yemeği yapıldı

Orman Genel Müdürlüğünce son yapılan atamalarla Yenice Orman İşletme Müdürlüğü’nden İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü Kanlıca İşletmesine müdür olarak atanan müdür Erdinç Kurt’ a veda yemeği yapıldı.

Tayini çıkan Orman İşletme Müdürüne veda yemeği yapıldı

10 Temmuz 2018 12:30


Yenice Orman İşletmesi Sosyal Tesislerinde düzenlenen veda yemeğine, Yenice Kaymakamı Muhammet Fatih Demirel, Zonguldak Orman Bölge Müdürü Ahmet Sırrı Beşel, başmüfettiş Pekgöz, orman bölge müdür yardımcıları, şube müdürleri, işletme müdürleri, şefler, işletme personeli ve muhtarlar katıldı.Zonguldak Orman Bölge Müdürü Ahmet Sırrı Beşel yaptığı konuşmada ; “Yaptığımız işlerde başarılı oluyorsak bunu tek başımıza değil, ekip olarak hep birlikte yapmaya borçluyuz. Ormancılığımızı bir adım ileriye götürmek amacıyla hepimiz gayret içerisindeyiz. Erdinç Bey’ ile bir yıla yakın bir çalışma dönemimde iyi işler yaptığımıza inanıyorum. Bu bir bayrak yarışıdır. Şimdi yeni görev yerinde bayrağı devraldı ve İstanbul ormancılığı için yapılan çalışmaları çok daha ilerilere götüreceğine inanıyorum. Yenice’ de yaptığı tüm hizmetlerden dolayı kendisine teşekkür ediyor, yeni görev yerinde de aynı azim ve çalışkanlıklarını devam ettirmelerini bekliyorum” dedi.Yenice Kaymakamı Muhammet Fatih Demirel ise Erdinç Kurt’a Yenice’de ve işletme müdürlüğünde çalışmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, düzenlenen yemek için emeği geçenlere teşekkür etti.


Veda yemeğinin sonrasında Erdinç Kurt’a plaket ve hediyeler verildi.




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