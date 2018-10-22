TBMM eski Başkanı Şahin'den ekonomiyi ‘Patinaj' benzetmesi

Şahin, “Çok şükür bizim arabamız önden çekişli arkadan çekişli değil. Şoför koltuğunda da dirayetli bir başkan vardı, şimdi bu yaşadığımızı ekonomik sorunu şuanda yavaş yavaş atlatıyoruz” dedi.

Karabük ve Safranbolu ilçesinin ardından Eskipazar ilçesinde alt yapısı tamamlanan mahallelerdeki ev ve iş yerlerine düzenlenen törenle doğalgaz verilmeye başladı. Eskipazar Belediyesi önünde düzenlenen programda ilçeye doğalgaz verilmesinin başlangıcı yapılarak tören düzenledi. Törene katılan Mehmet Ali Şahin, ilçe halkına verdikleri sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Kendisine 2019 sözü verilmesine rağmen 2018 yılında verilmesi noktasında KARGAZ yetkilerine ricada bulunduklarını anlatan Şahin, “ Eskipazar halkımızın azim ve gayretle talepte bulunması bu işi hızlandırdı” ifadesinde bulundu.

“Türkiye olarak patinaja yakalandık”

Eskipazar'ın son yıllarda AK Parti iktidarı döneminde çok büyük hizmetler alarak büyüyüp gelişmeye başladığını kaydeden Şahin, “Şimdi Eskipazar'ı daha da geliştirip büyütmek ve işsizlik soruna çözüm bulacak olan Eskipazar Metal ve Metal Ürünleri İhtisas OSB kurulum çalışmaların tamamladık. Kamulaştırma kararı alınarak yatırım programına girdi. Bazen ülkede işler çok yolunda gider, bazen de zaman zaman bir takım sıkıntılarla karşılaşabilirsiniz. Arabayla gidiyorsunuz, belli bir hızla gidince yolunuza yukarda bir taş veya kaya düşebilir, kayma olabilir o zaman duraklamak durumunda. Veya bir çamura saplanırsınız ve arabanız patinaj yapar arabanız. Biz Türkiye olarak son birkaç ay içerisinde böyle bir patinaja yakalandık. Ama çok şükür bizim arabamız önden çekişli arkadan çekişli değil. Şoför koltuğunda da dirayetli bir başkan vardı, şimdi bu yaşadığımız ekonomik sorunu şuanda yavaş yavaş atlatıyoruz. Patinajdan Türkiye'yi kurtarıyoruz. İnanıyorum ki 2019'a geldiğimizde ortalarında Türkiye yeniden eski suratını kazanacak. O nedenle kamulaştırma ile ilgili ödeneğin serbest bırakılması biraz zaman alacak. Ama mutlaka ne söz vermişsek şuana kadar yaptık. Metal ve Metal Ürünleri İhtisas OSB alanını mutlaka hayata geçireceğiz. O bizim AK Parti olarak sizlere verdiğimiz bir vaadimizdir. Türk ekonomisi için son derece önemli olduğuna inandığımız bir projedir” diye konuştu.

Törende Şahin'in konuşması öncesi MHP eski ilçe başkanı Uğur Tucer tarafından ‘Öğrenci Andı'nın yazılı olduğu tablo hediye edildi.

Konuşmaların ardından Mehmet Ali Şahin'in ile birlikte Karabük Valisi Kemal Çeber, Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, KARGAZ Genel Müdürü Kasım Kahraman ve Eskipazar Belediye Başkanı Mustafa Yarkan tarafından meşale yakılarak ilçeye doğalgaz verildi.

Doğalgaz verme töreninin ardından Mehmet Ali Şahin ve protokol üyeleri İhsan Şen isimli vatandaşın evine geçerek burada ocağın ateşini yaktı.