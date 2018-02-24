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24 Şubat 2018 15:35

TED Kolejinde ‘Tam Eğitim Bursluluk’ sınavında 554 öğrenci ter döktü

Karabük Türk Eğitim Derneği (TED) kolejinde tam eğitim bursluluk sınavı yapıldı.

TED Kolejinde ‘Tam Eğitim Bursluluk’ sınavında 554 öğrenci ter döktü

24 Şubat 2018 15:35


Yenişehir okullar bölgesinde bulunan Karabük TED Kolejinde Karabük başta olmak üzere, Bartın, Kastamonu ve Çankırı’dan 554 öğrenci katıldı.


Türk Eğitim Derneği tarafından 2003 - 2004 yılından itibaren başlattığı başarılı ve maddi imkanları kısıtlı öğrencilerin Tam Eğitim Bursu (TEB) kapsamında okutulması uygulamasına her geçen yıl artarak devam ediyor.


TED Koleji Müdürü Kerim Barçın, Tam Eğitim Bursluluk sisteminin Türkiye Eğitim Derneği’nin (TED) çok önemli projelerinden bir tanesi olduğunu söyledi.


Barçın, “Türk Eğitim Derneği, burs verdiği öğrencilere sadece maddi destek sağlamakla kalmayıp, öğrencilerin üniversite sonuna kadar tüm eğitim masraflarını karşılamaktadır. Tam Eğitim Bursu’nu almaya hak kazanan öğrenciler, Türk Eğitim Derneği tarafından açılmış olan 25 okulda okumakta ve mezun olduktan sonra ülke genelindeki üniversitelerde eğitim almaktadır. Sınava, Karabük, Kastamonu, Bartın ve Çankırı’dan 4, 5 ve 8’inci sınıfta okuyan toplam 554 öğrenci katıldı. Eğitim ücreti, cep harçlığı, yemek servis ve kitap kırtasiye ve giysi gideri karşılanıyor.” dedi.




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