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29 Haziran 2018 14:54

Tedavi gören hastalara ziyaretler sürüyor

Safranbolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından uzun süredir yapılan hasta ziyaretleri devam ediyor.

Tedavi gören hastalara ziyaretler sürüyor

29 Haziran 2018 14:54


Sosyal Belediyecilik anlayışı ile çalışmalarını sürdüren Safranbolu Belediyesi tedavi gören hastaları da yalnız bırakmıyor. Kültür Müdürlüğü personeli hasta ziyaretlerinde Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer’in selamlarını ve geçmiş olsun dileklerini iletirken diğer yandan da hastalara moral veriyorlar.


Uygulamadan dolayı Ürkmezer ve ekibine teşekkür eden hasta yakınları, belediyenin hastaları unutmaması, ilgilenmesi, müdürlük personelinin güler yüzü kendilerine moral olduğunu söylediler.


Fırsat buldukça kendisinin de bizzat hastaları ziyaret ettiğini hatırlatan Ürkmezer, “ Hastanın rutin tedavisinin yanın da en çok morale ihtiyacı olduğunu unutmamak gerekir. Bizler de bunu gerçekleştiriyoruz. Onlara hatırlarını soruyor, yormadan bir süre sohbet ediyoruz. Ben bu vesile ile hastanede ve evinde tedavi gören tüm hastalara acil şifalar, hasta yakınlarına da kolaylıklar diliyorum” dedi.




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